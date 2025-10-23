Tactica lui Gigi Becali de la FCSB – Bologna 1-2, pusă la îndoială de jucătorul său favorit: ”E normal să pierzi puncte”

ADVERTISEMENT

Florin Tănase s-a arătat deranjat de faptul că a intrat pe teren doar în repriza a doua a partidei FCSB – Bologna 1-2. Fotbalistul campioanei României crede că tactica aleasă de Gigi Becali este una care nu dă rezultate.

Florin Tănase a criticat tactica folosită de Gigi Becali la FCSB – Bologna 1-2

Imediat după încheierea întâlnirii din etapa a 3-a a grupei de Europa League, Florin Tănase a mărturisit că schimbările foarte dese din echipa de start nu fac altceva decât să slăbească forța campioanei României.

”Ne doream să obținem cele 3 puncte. Din păcate, nu am reușit, mai avem meciuri de disputat și sperăm să facem puncte. Când iei goluri foarte repede, e dificil să mai revii. Probabil și din cauza arbitrajului. Noi ne-am ridicat la nivelul adversarei. Pro Bologna a fost arbitrajul. Putea să ne dea la Miculescu și multe alte faulturi. Asta este.

Trebuie să ne gândim la meciul care va urma. Nu e atât de șocant că suntem jos în campionat. Dacă sunt foarte multe schimbări și nu joci cu aceeași echipă, e normal să pierzi puncte. Pe termen scurt trebuie să ne mobilizăm, să câștigăm meciul care urmează”, a declarat Tănase, la zona mixtă.

Ce regretă Tănase cel mai mult după duelul cu Bologna

Mijlocașul FCSB a dezvăluit faptul că a crezut foarte mult în victorie la jocul cu Bologna, în special când a văzut atmosfera creată de suporteri pe Arena Națională. El a trecut în cele din urmă peste acest eșec și este cu gândul la ceea ce urmează.

”Noi am demonstrat că avem valoare. Când pierzi cu Metaloglobus, ce poate fi mai dureros de atât? Cei de la Bologna au valoare foarte mare, joacă în naționalelor lor. Mie îmi pare rău pentru cele două goluri. Chiar credeam că puteam câștiga, la atmosfera care era în stadion.

Le mulțumim că au venit și au susținut echipa. Nu mă așteptam la asemenea atmosferă. Sper să fie lângă noi în continuare, avem nevoie de ei. Au discutat cu Alibec, s-a rezolvat. Acum ne gândim doar la viitor. Suntem dornici să facem rezultate bune”, a spus Florin Tănase.

Tănase, replică genială după eroarea lui Șut de la primul gol

Mijlocașul Adrian Șut a comis o greșeală mare la primul gol marcat de italieni, după ce a bâlbâit o minge în fața propriul careu și a fost deposedat. După încheierea jocului el , dar Tănase nu crede că era necesar să facă acest lucru.

”Șut nu trebuie să-și ceară scuze, fiecare jucător poate să greșească. Suntem o echipă, suntem alături de el, e un jucător valoros. Nu trebuie să-și ceară scuze, cu siguranță va avea rezultate bune”, a afirmat Florin Tănase.

Gigi Becali l-a scos vinovat pe Șut pentru înfrângerea cu Bologna

Imediat după ultimul fluier al meciului de pe Arena Națională, Gigi Becali a intrat în direct și . În stilul său caracteristic, patronul FCSB l-a acuzat pe mijlocaș că este vinovat de acest eșec.

”Ce să zic? Adică… Dacă la nivelul ăsta, dacă faci o greșeală… Meciul l-a pierdut Șut. Nu mi s-a părut Bologna o echipă așa. Cu mai mult noroc și cu arbitraj mai bun… Suntem țară mică, își bat joc de noi. Multe, vezi capul spart, sânge, dă, mă, roșu. Asta e, suntem țară mică și ne batjocoresc. Trebuie jucători de război. (…) Meciul ăsta l-a pierdut Șut”, a precizat Becali.