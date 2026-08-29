Tadej Pogacar, urcat în ambulanță cu fața plină de sânge! Campionul mondial abandonează Vuelta pentru prima dată în carieră. Video

ADVERTISEMENT

Tadej Pogacar, campionul mondial la și unul dintre cei mai mari rutieri din toate timpurile, a trăit astăzi cel mai dur moment din carieră. Slovenul a fost scos de pe circuit cu fața vizibil însângerată și urcat într-o ambulanță după o căzătură violentă în etapa din Vuelta a Espana 2026. Momentul nefericit a reprezentat prima retragere dintr-o cursă pe etape din întreaga sa carieră.

Tadej Pogacar, abandon în Turul Spaniei după un accident cumplit!

Etapa a 8-a s-a dovedit una extrem de ghinionistă pentru campionul mondial. Cu aproximativ 32 de kilometri rămași până la finalul cursei, slovenul a fost implicat într-o căzătură. Ulterior, Pogacar a încercat să revină pe bicicletă, dar nu a izbutit acest lucru. Medicii au intervenit imediat, i-au imobilizat umărul stâng și l-au transportat spre ambulanță.

ADVERTISEMENT

❌Caída de Tadej Pogacar a 32 kilómetros de meta en la etapa 8 de la 🔴DIRECTO en Teledeporte y — Teledeporte (@teledeporte)

Marți, a treia rundă din La Vuelta a fost întreruptă, iar mai apoi anulată de organizatori din cauza condițiilor meteorologice precare. Cel care i-a îndemnat pe rutieri să se oprească a fost chiar Tadej Pogacar. De 5 ori câștigător al și triumfător în ediția din 2024 a Turului Italiei, slovenul în vârstă de 27 de ani mai are de cucerit doar Spania.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco. 📺Sigue en DIRECTO los últimos kilómetros en Teledeporte y 🔴 — Teledeporte (@teledeporte)

Primele informații despre accidentul lui Pogacar: umăr dislocat și contuzii puternice

Gazzetta dello Sport confirmă că Pogacar a suferit o luxație la umărul drept, plus contuzii la nivelul feței și genunchilor. Echipa UAE Team Emirates a transmis că slovenul este „stabil, conștient și în afara oricărui pericol”, dar recuperarea va necesita repaus total. „După o căzătură puternică, liderul Tadej Pogacar a fost nevoit să se retragă în etapa cu numărul 8 din La Vuelta. Recuperare rapidă, Tadej!” – comunicatul oficial al Vuelta

ADVERTISEMENT

„Tadej este puternic, dar căzătura a fost dură. Va avea nevoie de câteva săptămâni de recuperare”, a declarat Mauro Gianetti, managerul echipei. Pentru Pogacar, momentul nefericit este totodată unul istoric, dat fiind faptul că acesta nu s-a mai retras niciodată dintr-o cursă pe etape. Nici în Turul Franței, Giro sau Vuelta.