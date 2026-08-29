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Tadej Pogacar, urcat în ambulanță cu fața plină de sânge! Campionul mondial abandonează Vuelta pentru prima dată în carieră. Video

Campionul mondial Tadej Pogacar a suferit un accident cumplit la Vuelta și a trebuit să se retragă! Intră pe site-ul fanatik.ro pentru a vedea toate detaliile
Dragos Petrescu
29.08.2026 | 19:30
Tadej Pogacar urcat in ambulanta cu fata plina de sange Campionul mondial abandoneaza Vuelta pentru prima data in cariera Video
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Tadej Pogacar, abandon în Turul Spaniei după un accident cumplit // FOTO: colaj FANATIK
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Tadej Pogacar, campionul mondial la ciclism și unul dintre cei mai mari rutieri din toate timpurile, a trăit astăzi cel mai dur moment din carieră. Slovenul a fost scos de pe circuit cu fața vizibil însângerată și urcat într-o ambulanță după o căzătură violentă în etapa din Vuelta a Espana 2026. Momentul nefericit a reprezentat prima retragere dintr-o cursă pe etape din întreaga sa carieră.

Tadej Pogacar, abandon în Turul Spaniei după un accident cumplit!

Etapa a 8-a s-a dovedit una extrem de ghinionistă pentru campionul mondial. Cu aproximativ 32 de kilometri rămași până la finalul cursei, slovenul a fost implicat într-o căzătură. Ulterior, Pogacar a încercat să revină pe bicicletă, dar nu a izbutit acest lucru. Medicii au intervenit imediat, i-au imobilizat umărul stâng și l-au transportat spre ambulanță.

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Marți, a treia rundă din La Vuelta a fost întreruptă, iar mai apoi anulată de organizatori din cauza condițiilor meteorologice precare. Cel care i-a îndemnat pe rutieri să se oprească a fost chiar Tadej Pogacar. De 5 ori câștigător al Turului Franței și triumfător în ediția din 2024 a Turului Italiei, slovenul în vârstă de 27 de ani mai are de cucerit doar Spania.

Primele informații despre accidentul lui Pogacar: umăr dislocat și contuzii puternice

Gazzetta dello Sport confirmă că Pogacar a suferit o luxație la umărul drept, plus contuzii la nivelul feței și genunchilor. Echipa UAE Team Emirates a transmis că slovenul este „stabil, conștient și în afara oricărui pericol”, dar recuperarea va necesita repaus total. „După o căzătură puternică, liderul Tadej Pogacar a fost nevoit să se retragă în etapa cu numărul 8 din La Vuelta. Recuperare rapidă, Tadej!” – comunicatul oficial al Vuelta

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Tadej este puternic, dar căzătura a fost dură. Va avea nevoie de câteva săptămâni de recuperare”, a declarat Mauro Gianetti, managerul echipei. Pentru Pogacar, momentul nefericit este totodată unul istoric, dat fiind faptul că acesta nu s-a mai retras niciodată dintr-o cursă pe etape. Nici în Turul Franței, Giro sau Vuelta.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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