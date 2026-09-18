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România va da piept în această toamnă cu Suedia, în Nations League. Graham Potter, selecționerul naționalei nordice, a anunțat lotul, iar pe lângă staruri din Premier League precum Alexander Isak și Viktor Gyökeres, pe listă se regăsește și un jucător cu o poveste de film.

România dă peste „magicianul” Suediei! A fost paznic, a jucat futsal și era dependent de League of Legends

Taha Abdi Ali se află pe lista d Nordicii vor întâlni România de două ori, pe 25 septembrie, la Solna, și pe 5 octombrie, la București.

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România va da peste un fotbalist cu o poveste de Hollywood. Ali s-a remarcat la Campionatul Mondial din această vară, în cele două meciuri pe care le-a jucat pentru naționala Suediei, în special prin driblingurile sale. Până să ajungă la cel mai înalt nivel, a practicat futsalul și a lucrat inclusiv ca agent de pază la metroul din Stockholm.

Taha Abdi Ali s-a născut în 1998, la Stockholm, într-o familie de refugiați somalezi. Părinții săi fugiseră din Somalia în anii ’90, din cauza războiului civil, și s-au stabilit în Suedia. Taha a crescut în Tensta, un cartier cu o comunitate importantă de imigranți. A început fotbalul la Spånga IS, însă în adolescență nu era considerat un mare talent. Era mic de statură și dribla foarte mult. Stilul său nu era întotdeauna apreciat de antrenori, într-un fotbal nordic în care disciplina tactică avea un rol important.

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Taha Abdi Ali s-a lăsat de fotbal și a devenit dependent de jocuri video!

La un moment dat, a abandonat inclusiv școala și s-a izolat, după ce nu reușea să găsească o echipă la care să poată juca în stilul său. A povestit ulterior că ajunsese dependent de „League of Legends” și petrecea chiar opt-nouă ore pe zi în fața calculatorului. Frații săi au fost cei care l-au convins să se întoarcă la fotbal. Ali a jucat pentru Sundbybergs și IFK Stocksund, în ligile inferioare, însă nu câștiga suficient pentru a se întreține doar din fotbal.

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A lucrat în paralel ca agent de pază, inclusiv la metroul din Stockholm, unde avea ture care se întindeau până după ora 02:00 noaptea. Uneori pleca aproape direct de la meci la serviciu. A lucrat și într-o școală din zona Nacka, ca asistent. În aceeași perioadă a descoperit futsalul. A jucat pentru Nacka Juniors și Hammarby și a ajuns chiar la naționala de futsal a Suediei, pentru care a strâns șase selecții și a marcat un gol între 2018 și 2019.

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„Mingicarul” Suediei a făcut senzație la Campionatul Mondial și se pregătește de duelurile cu România

La aproximativ 22 de ani, Ali a ales să lase futsalul și celelalte joburi deoparte și să riște totul pentru fotbal. A mers la Sollentuna, în al treilea eșalon, unde a reușit un sezon excelent. Örebro l-a transferat în 2021, iar Ali a debutat astfel în Allsvenskan abia la 22 de ani. Au urmat Västerås și Helsingborg, unde a legat evoluții foarte bune. În 2023 a prins transferul carierei, la Malmö, club alături de care a câștigat titlul și a evoluat în cupele europene.

Taha Ali a debutat pentru naționala mare a Suediei în ianuarie 2024, într-un amical cu Estonia. Doi ani mai târziu, Graham Potter l-a inclus în lotul pentru Extrema cu origini somaleze a bifat două apariții la turneul final și s-a remarcat prin tehnică și capacitatea sa de a elimina adversarii prin dribling. Acum, România se pregătește să dea peste unul dintre cei mai spectaculoși jucători ai Suediei și peste un fotbalist care le va da bătăi de cap fundașilor lui Hagi.