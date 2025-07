Tăieri drastice la cancelaria premierului Ilie Bolojan: 40% din posturi sunt reduse. Fără șoferi, mai puține mașini de protocol și fără chelneri RAAPPS

Vor fi făcute tăieri drastice la cancelaria premierului Ilie Bolojan, urmând să dispară 40% din posturi. Măsurile fac parte din

ADVERTISEMENT

Tăieri de amploare la cancelaria premierului Ilie Bolojan. Câți angajați vor fi dați afară

Potrivit unui anunț făcut vineri, 18 iulie, de Mihai Jurca, șeful cancelariei Astfel, 40% din posturile de angajați, dar și de demnitari din cancelaria premierului, vor dispărea.

Dintr-un total de 176 de posturi (dintre care 15 vacante) vor rămâne doar 105. Este vizată în special zona demnitarilor, acolo unde va avea loc o reducere de 48%, ceea ce va aduce o economie de 615.000 lei pe lună la demnitari. De asemenea, după reducerea numărului de funcționari, economia va fi de 250.000 lei pe lună, potrivit declarațiilor șefului cancelariei premierului.

ADVERTISEMENT

Care va fi noua structură a cancelariei

Din cele 99 de posturi dedicate corpului administrativ și 77 pentru demnitari și aparatul lor, structura cancelariei va fi reconfigurată astfel: consilierii de stat vor fi reduși de la 16 la 11, iar secretarii de stat rămân 4, dar aparatul acestora va fi redus la 14 persoane.

Mai mult, cabinetul premierului, care are în prezent 8 posturi, va fi redus. Direcția de protocol devine serviciu, cu doar 12 posturi, iar direcția de comunicare va funcționa cu 18 persoane, față de 28.

ADVERTISEMENT

„Ceea ce propunem este următoarea formulă: reducem consilierii de stat la un total de 11 posturi, secretarii de stat la 4 posturi, aparatul demnitarilor va fi de 14, ceea ce înseamnă că fiecare consilier de stat sau secretar de stat va avea un consilier, nu doi, lucru care se transferă și la cabinetul primului ministru, care nu va mai avea 8 posturi, ci 5 posturi, la cabinetul meu care nu va mai avea 3 posturi, ci două – rămâne șeful de cabinet, secretarul general.

ADVERTISEMENT

Direcția de protocol se transformă în serviciu și va avea 12 posturi, direcția de comunicare se transformă și ea în serviciu și va avea 18 posturi, direcția de asigurare resurse – unde avem contabilitate, buget, achiziții – va avea 22 de posturi”, a spus Mihai Jurca.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, șeful cancelariei spune că va fi organizat un nou departament pentru „continuitate guvernamentală”, scopul acestuia fiind cel de a „urmări și contabiliza activitatea demnitarilor”. Departamentul va avea 7 posturi.

Fără mese după ședințele de Guvern, fără șoferi și chelneri: „80.000 de lei pe lună pentru 8 ospătari care deservesc demnitarii”

Mai mult, cheltuielile cancelariei premierului vor fi reduse drastic. Demnitarii vor rămâne fără șoferi, vor fi acordate mai puține mașini de protocol, iar chelnerii RAAPPS vor dispărea. Nu vor mai exista nici mesele acordate după ședințele de Guvern.

Mihai Jurca a prezentat punctual situația și a explicat că aceste măsuri sunt necesare, având în vedere cheltuielile colosale pentru toate acestea.

„Cea mai mare cheltuială e cu automobile: 12 milioane de lei pe an pentru 30 de mașini, fără să includem cheltuiala cu combustibilul. Consum mediu de 20 litri/100 km din ce calcul am făcut.

Avem cost zilnic cu TVA de 1.300 lei pe o mașină, plus combustibilul. Contractul e oferit de RAAPPS. Pe lângă asta, RAAPPS e beneficiar net al contractelor, având și cheltuielile de protocol, de aproximativ 3 milioane de lei an, din care 2,3 milioane revin RAAPPS pentru cheltuieli de restaurant. 80.000 de lei pe lună pentru 8 ospătari care deservesc demnitarii.

Am avut 300.000 de lei lunar cheltuieli cu protocol – adică o alocare lunară de 300 lei per cabinet pentru apă, cafea, ceai. Am eliminat bufetul de după fiecare ședință de guvern. (…)

Fiecare demnitar va avea acces la Dacia Duster, dar nu va avea acces la șoferi. Vom reduce schema de personal pentru a reduce bugetul. Am redus numărul de mașini la jumătate, am eliminat cheltuiala cu șoferi, vom renegocia contractul pentru autovehicule”, a mai spus Mihai Jurca.