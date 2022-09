Taifunul Noru face ravagii în Filipine. Mii de oameni evacuați. Imagini cumplite. Video

Super-taifunul Noru a lovit duminică Filipine. Autoritățile se tem de inundaţii și de alunecări de teren masive. Mii de persoane au fost nevoite să îşi evacueze locuinţele.

Până în acest moment, mii de oameni au fost evacuați, iar birourile guvernamentale au fost închise. din estul Filipinelor.

Noru a provocat rafale de până la 240 – 260 km/h pe cea mai importantă insulă a țării, Luzon. Aici trăiește mai mult de jumătate din populația de 110 milioane a țării.

Meteorologii spun că furtuna a cunoscut o ”intensificare explozivă” când a ajuns la vest de Luzon.

Autoritățile avertizează că taifunul ar putea provoca alunecări de teren, inundații devastatoare și valuri uriașe în apropiere de țărm.

Peste 8.400 de persoane au fost deja evacuate din calea furtuni. Oficialii au anunțat că taifunul a afectat și Capitala țării, Manila.

Viteza vântului a crescut cu 90 km/h în 24 de ore. Meteorologul Robb Gile a declarat agenției de presă AFP că viteza crescută a rafelelor este ”fără precedent”, scrie .

Zborurile și serviciile navale au fost suspendate în Filipine. Pe Luzon, cea mai populată insulă, președintele Ferdinand Marcos a decis suspendarea tuturor activităților guvernamentale. Au fost anulate și cursurile școlare.

În prezent, mii de voluntari monitorizează nivelurile râurilor, podurile și munții pentru eventuale alunecări de teren, a declarat Dick Gordon, președintele Crucii Roșii din Filipine.

Wild video from Polillo, Quezon, Philippines as the eyewall of Super Typhoon ( ) came ashore bringing life threatening storm surge and violent winds.

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch)