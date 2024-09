Drama prin care trece eroul din U Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Te-am iubit foarte mult, să ne veghezi din Rai”

Takuto Oshima i-a salvat pe olteni cu golul din minutul 68 din derby-ul studențesc U Cluj – Universitatea Craiova, scor 1-1. Mijlocașul „alb-albaștrilor” a dezvăluit prin ce dramă trece la sfârșitul partidei din Ardeal.

Drama prin care trece Takuto Oshima, eroul din U Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Te-am iubit foarte mult, să ne veghezi din Rai”

grație reușitei lui Takuto Oshima. Mijlocașul japonez l-a învins pe Edvinas Gertmonas cu un șut deviat de la 20 de metri, care îi menține pe „juveți” pe poziția cu numărul patru din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul „juveților” a jucat 90 de minute în deplasarea de la Cluj, s-a descurcat excelent în fața „șepcilor roșii” și a înscris în poarta lui Gertmonas . Totuși, Takuto Oshima nu s-a putut bucura pe deplin de primul gol marcat în tricoul Universității Craiova.

Takuto Oshima trăiește clipe dificile pe plan personal. La câteva minute după sfârșitul partidei de la Cluj, titularul lui Costel Gâlcă a dezvăluit că și-a pierdut bunica. Mijlocașul japonez a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

„Mulțumesc mult pentru ce ai făcut pentru mine. Mulțumesc nu este suficient pentru cât de recunoscător îți sunt. Ești cea mai bună bunică pentru mine și asta nu se va schimba niciodată. Cred că te descurci de minune cu bunicul în Rai.

Vă rog să continuați să vegheați asupra mea și a familiei mele din Rai. Te-am iubit foarte mult. Este un cadou de la bunica (n.r. – golul), te iubesc foarte mult. Asta este pentru tine”, a spus Takuto Oshima.

ADVERTISEMENT

Takuto Oshima a venit la Universitatea Craiova cu gândul la titlu: „Desenez pe teren, îmi place fotbalul tiki-taka”

Takuto Oshima a refuzat alte oferte din străinătate pentru a veni la să câștige titlul. Japonezul și-a făcut portretul în primul interviu oferit în calitate de jucător al „alb-albaștrilor” și le-a transmis un mesaj clar fanilor la acea vreme.

„Mă simt foarte bine. De asemenea, m-am întâlnit cu noii mei colegi. Sunt colegi buni, calmi și m-au primit foarte bine la Craiova. Sunt foarte fericit să fiu aici. Am fost foarte bine primit chiar din momentul cinei pe care am avut-o. M-am simțit excelent încă din prima zi.

ADVERTISEMENT

Pot să alerg mult, îmi place să desenez pe teren, acestea sunt principalele mele calități. Îmi place să joc fotbalul tiki-taka. Ceva de genul acesta mi-ar plăcea să arăt pe teren. Știu că Universitatea Craiova a terminat pe 3 în sezonul trecut.

Sper să ajut echipa și să câștigăm titlul. Colegii sunt primitori, la fel ca mine, sunt foarte deschiși la comunicare. A fost plăcut să îi întâlnesc. Îmi dau seama că vom avea și o relație foarte bună în afara fotbalului, la fel cum vom avea pe teren.

Îmi place aici. Am avut oferte de la alte echipe, dar am văzut felul în care echipa joacă. Am simțit că trebuie să vin aici să joc pentru această echipă”, spunea Takuto Oshima.