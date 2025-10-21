Takuto Oshima le-a făcut lecțiile armenilor înainte de Universitatea Craiova – Noah. Ce detalii interesante despre club și istorie a menționat fostul mijlocaș din Bănie

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova revine în Europa Conference League în această săptămână și va juca joi, în faza a doua a grupelor, împotriva campioanei Armeniei, FC Noah. Va fi primul meci al alb-albaștrilor pe teren propriu în grupele competiției, motiv pentru care se așteaptă o atmosferă incendiară pe „Ion Oblemenco“.

Takuto Oshima, detalii intersante despre Universitatea Craiova și istoria sa

Craiova a debutat în Conference League pe terenul lui Rakow, unde a cedat cu scorul de 2-0, iar acum se pregătește de un duel interesant, împotriva unei echipe la care evoluează un fost jucător. Este vorba despre mijlocașul Takuto Oshima, cel care a făcut pasul în vară la campioana Armeniei, dar pentru care nu a acumulat, momentan, prea multe minute.

Totuși, mijlocașul lui Noah le-a oferit colegilor săi mai multe detalii interesante legate de fosta sa echipă. , timp în care a putut să-și facă o părere despre ceea ce înseamnă Universitatea Craiova și istoria sa. Acum, la două zile distanță de meciul în care va fi oponent, japonezul a ținut să descrie, pe scurt, clubul patronat de Mihai Rotaru și stadionul pe care evoluează.

„Salut, fani ai lui Noah. Sunt Takuto Oshima. Înainte să vin aici, la campioana Armeniei, am evoluat la următorul adversar din Conference League, la Universitatea Craiova. Haideți să vă spun câteva lucruri interesante despre fosta mea echipă. Pentru început, Universitatea Craiova a fost creată de profesori și studenți în anul 1948. În 1974, Craiova a devenit prima echipă de studenți care a câștigat un campionat.

Este singurul club românesc care se află în topul campionatelor europene în competițiile UEFA. Echipa joacă pe „Ion Oblemenco“, un stadion cu o capacitate de aproximativ 31.000 de locuri. Acest stadion a fost primul cel mai frumos stadion nou din lume în 2017. Numele de România vine de la „romano“, care înseamnă cetățean român“, a spus Takuto Oshima, pentru pagina oficială de facebook a echipei sale, FC Noah.

Cine e Takuto Oshima, primul japonez din istoria Universității Craiova!

, fiind primul fotbalist japonez care va îmbrăca tricoul „alb-albastru”. Mijlocașul a venit liber de contract în 2024 de la Cracovia.

Takuto Oshima are 27 de ani și joacă în Europa din 2020. Fostul mijlocaș al „alb-albaștrilor” a renunțat la studii pentru a pleca din Japonia, chiar dacă decizia nu a fost pe placul părinților. Ideea de a juca pe „Bătrânul Continent” i-a intrat definitiv în minte după ce a jucat împotriva Germaniei și Arabiei Saudite la Campionatul Mondial Studențesc.

Takuto Oshima a plecat din Japonia cu gândul la Polonia, însă soarta nu i-a surâs japonezului. Mijlocașul a ajuns, apoi, în Zupcany. Satul din Slovacia are în jur de 15.000 de locuitori și se află la o distanță de 313 km de Bratislava.

Takuto Oshima a învățat engleza de pe Youtube: „Nu vorbeam deloc, știam doar trei fraze!”

În Europa s-a lovit și de o barieră lingvistică, deoarece nu vorbea nici măcar engleză când s-a transferat în Slovacia. Takuto Oshima a mărturisit că a învățat limba de circulație internațională de pe Youtube.

„Când am venit în Europa, nu vorbeam deloc engleza. La început știam trei fraze: «Ce mai faci? / Îmi pare bine să te cunosc. / Mi-e foame». Mi-a fost greu, nu mă puteam înțelege cu prietenii mei în timpul antrenamentului. Așa că, după ce m-am întors în apartamentul meu, m-am așezat imediat în fața computerului și am învățat engleza de pe YouTube.

Am inclus lecții speciale, dar s-a mai întâmplat ca atunci când eram extrem de frustrat pentru că nu puteam să transmit prietenilor mei ceva important, să încep exact cu frazele pe care voiam să le folosesc. Ne antrenam doar de două ori pe săptămână, așa că am avut mult timp pentru asta. Pe lângă învățarea limbii, am încercat să mă mențin în formă. În zilele mele libere, am alergat 10 kilometri. Am mers și pe teren și mi-am îmbunătățit tehnica jucându-mă cu mine”, spunea acum ceva timp fotbalistul.