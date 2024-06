Takuto Oshima, primul interviu la Universitatea Craiova: „Desenez pe teren”. Ce le promite suporterilor

Costel Gâlcă l-a transferat pe Takuto Oshima la Universitatea Craiova, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fotbalistul japonez trecut pe la Cracovia a oferit primul interviu la gruparea din Bănie și le-a făcut o promisiune suporterilor.

Takuto Oshima, primul interviu la Universitatea Craiova: „Alerg mult, desenez pe teren”

și deja a trecut la antrenamente cu restul lotului de la Universitatea Craiova. Mijlocașul din Japonia s-a integrat în familia „alb-albastră” și a mărturisit că oltenii l-au primit cu brațele deschise.

Fotbalistul transferat la Universitatea Craiova a dezvăluit și care sunt principalele sale calități. Takuto Oshima spune că are o capacitate de efort ieșită din comun și este adeptul fotbalului „tiki-taka”, pe care vrea să îl joace la gruparea din Bănie.

„Mă simt foarte bine. De asemenea, m-am întâlnit cu noii mei colegi. Sunt colegi buni, calmi și m-au primit foarte bine la Craiova. Sunt foarte fericit să fiu aici. Am fost foarte bine primit chiar din momentul cinei pe care am avut-o. M-am simțit excelent încă din prima zi.

Pot să alerg mult, îmi place să desenez pe teren, acestea sunt principalele mele calități. Îmi place să joc fotbalul tiki-taka. Ceva de genul acesta mi-ar plăcea să arăt pe teren. Știu că Universitatea Craiova a terminat pe 3 în sezonul trecut.

Sper să ajut echipa și să câștigăm titlul. Colegii sunt primitori, la fel ca mine, sunt foarte deschiși la comunicare. A fost plăcut să îi întâlnesc. Îmi dau seama că vom avea și o relație foarte bună în afara fotbalului, la fel cum vom avea pe teren”, a spus Oshima.

Takuto Oshima, promisiune pentru suporterii Universității Craiova: „Vreau să vă bucurați”

Takuto Oshima are și un mesaj pentru suporterii Universității Craiova înaintea întâlnirii de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Mijlocașul defensiv anunță că va da totul pe teren pentru culorile „alb-albastre” pentru a câștiga titlul din SuperLiga.

„Îmi place aici. Am avut oferte de la alte echipe, dar am văzut felul în care echipa joacă. Am simțit că trebuie să vin aici să joc pentru această echipă.

Pot să spun că abia aștept să întâlnesc suporterii la stadion și vreau să vă bucurați de felul în care jucăm. Vom da totul pe teren și veți vedea acest lucru pe stadion”, a mai spus jucătorul Universității Craiova.

Takuto Oshima, poveste extraordinară de viață: „A trebuit să joc în Liga 4”

FANATIK v-a prezentat , care a ajuns în Europa într-un sat din Slovacia pentru a juca fotbal. În urmă cu un an, mijlocașul japonez povestea cum a ajuns în Liga 4 la Zupcany.

„Prietenul meu a spus: «Există o șansă să joci în Polonia. Va fi în prima ligă sau în al doilea nivel al competiției». Între timp, în Slovacia a trebuit să joc în Liga 4. Apoi m-am supărat foarte tare pe agentul meu. După primul antrenament, am avut gânduri de genul: «Ce este asta?! Sunt cu siguranță prea bun pentru a juca în liga a 4-a».

Oamenii de la club mi-au spus că 150 de suporteri urmăresc meciurile echipei noastre. M-am gândit: „Este un pic cam scăzut”. Dar 500 de oameni au venit la prima întâlnire la care am participat. Am fost surprins de asta, și cu atât mai surprins când am auzit că acești oameni au mers la stadion special pentru mine”, spunea japonezul.