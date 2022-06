Talentatul domn Romică. Câte milioane de euro produce anual patronul firmei care a reabilitat podul prăbușit din Neamț

Societatea Darcons SRL, care a realizat lucrări la podul recent prăbușit în județul Neamț, a prosperat în ultimii ani, în condițiile în care majoritatea clienților e reprezentată de autorități locale. Firma are ca obiect principal de activitate: lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Firma care a refăcut podul de la Luțca a produs 33 milioane de euro în 5 ani

Darcons SRL este înființată în anul 1993 și are un singur asociat, Romică Rotaru, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț. În perioada în care a ocupat această funcție, Rotaru s-a auto-suspendat din firmă,

În 2006, când a devenit al doilea om în județ, firma Darcons avea 22 de angajați și încasări de 6,8 milioane lei. Anul trecut, societatea ajungea la 154 de angajați și o cifră de afaceri de 33,3 milioane lei.

Doar în ultimii 5 ani (în perioada 1 ianuarie 2017 și 31 decembrie 2021), Darcons a avut o cifră de afaceri totală de aproximativ 168 milioane lei, adică peste 33 milioane euro, la un profit net de 11,2 milioane lei (2,2 milioane euro). Datoriile companiei au crescut și ele, ajungând la 32,7 milioane lei, în timp ce capitalurile proprii au fost de 18,8 milioane lei, în 2021.

Aceasta nu este, însă, singura afacere bănoasă pe care Romică Rotaru o are în Moldova. El este asociat cu 75% și la Axa Road Construcții CSFP SRL, alături de Andrei Rotaru. Firma are același obiect de activitate precum Darcons și a declarat o cifră de afaceri de 8,74 milioane lei, în 2021, deși are un singur angajat.

Hotelurile fostului vice de Neamț

Hotel Phoenix din Roman este un alt business de succes pentru Romică Rotaru, care deține 80% din Duro Invest, societatea care deține respectivul stabiliment. Partener în afacere este același Andrei Romică, cel care este și manager al hotelului. Anul trecut, business-ul a generat o cifră de afaceri de 4,78 milioane lei și un profit net de 205.000 lei. Aici, Romică Rotaru are 30 de angajați.

În fine, fostul vicepreședinte al CJ Neamț deține 18% din Condor Resort, un hotel de 3 stele situat în localitatea Dulcești, județul Neamț. Pachetul majoritar al Condor SRL îi aparține societății Drum Construct SRL, companie deținută în proporție de 100% de , fiul lui Romică Rotaru. Drum Construct SRL este, de asemenea, o firmă specializată în construcții de drumuri și autostrăzi.

Și Condor Resort a adus, în 2021, un profit de 20.000 de lei, la o cifră de afaceri de 4,14 milioane lei, în timp ce Drum Construct a generat 2 milioane lei și a rămas, la finalul anului, cu 574.000 lei.

Urzeala Tronurilor de Moldova: fiul lui Romică Rotaru s-a căsătorit cu fiica celui mai mare asfaltator din Iași

Conform presei locale, Alexandru, fiul lui Romică Rotaru, este căsătorit, de câțiva ani cu Roxana Tania Echimov. Aceasta este fiica lui Ioan Echimov, cel mai mare asfaltator din județul Iași. Firma sa, Eky Sam face, de asemenea, zeci de milioane de euro din contractele cu autoritățile locale.

Eky Sam SRL îi are ca asociați pe soții Ion și Saveta Echimov, iar în 2021, societatea a ajuns la o cifră de afaceri de 6,4 milioane lei și un profit de 4,89 milioane lei.

Alianța dintre familiile marilor asfaltatori din zona Moldovei poate fi considerată una demnă de serialul Urzeala Tronurilor, acolo unde căsătoria era considerată un mijloc de creștere a influenței asupra unor alte ținuturi.

FANATIK a încercat, fără succes, să ia legătura cu Romică Rotaru, patronul firmei Darcons, care a realizat lucrări de reabilitare la podul care s-a prăbușit în Siret. Recent, el a declarat că reabilitarea podului nu a inclus și lucrări la structura de rezistență a acestuia.