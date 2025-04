Talismanul Gicu Grozav! Căpitanul Petrolului a stabilit două recorduri greu de egalat

Gicu Grozav a făcut cel mai bun al lui în acest campionat. Chiar și așa însă, Grozav e talismanul Petrolului.

L-a depășit pe Tudorie, calcă pe urmele lui Mircea Dridea

În primul rând, grație celor două goluri, el a ajuns la cota nouă în acest sezon. A reușit să-l depășească pe Alexandru Tudorie, atacantul ploieștenilor plecat în China. Tudorie era golgheterul la zi al echipei, deși nu mai e în lot de trei luni.

Cu golurile contra Buzăului, Grozav e din nou golgheterul Petrolui și se îndreaptă spre al treilea titlu consecutiv de acest gen. El a fost golgheterul echipei și în primele două sezoane de când a revenit la Ploiești.

Trei sezoane consecutiv golgheter al Petrolului în Superliga României este o performanță pe care foarte puțini fotbaliști din istoria ploieștenilor au reușit-o. Seniorul Mircea Dridea, simbolul echipei, este unul dintre ei.

De câte ori a marcat, Petrolul nu a pierdut

Gicu Grozav mai are de partea sa un mic record. În toate meciurile în care a marcat pentru Petrolul în acest sezon, echipa lui nu a pierdut. A făcut-o cu Buzău (2) Hermannstadt (tur și retur), Farul, Botoșani (tur și retur), Slobozia și Poli Iași.

În dreptul cifrelor sale figurează însă și două penalty-uri ratate. Ambele contra Glorie Buzău. Au fost singurele lovituri de la 11 metri primite de ploieșteni în acest campionat. Și pe ambele le-a ratat Gicu.

Tot căpitanul Petrolului este și cel mai dezavantajat fotbalist din campionat. Lui i s-au anulat două goluri perfect valabile, într-o repriză. S-a întâmplat la meciul cu UTA, scor 0-1,

Va deveni director sportiv după retragere

„ Deși a părut un meci ușor, nu a fost așa. Prin prestația noastră am ajuns la acest scor, nu prin jocul lor slab. Trebuie să muncim în continuare și să rămânem umili. La prima reușită recunosc că am vrut să centrez. Portarul a ieșit pe centrare, eu am lovit-o puțin cu exteriorul și asta a fost. Îmi pare rău de penalty-ul ratat, însă m-am ambiționat și am marcat și al doilea gol.

Play-out-ul se va juca până în ultima etapă. Avem șanse să îl câștigăm. Suntem un grup unit, puternic, cu multă calitate”, a declarat Gicu Grozav, la flash-interviu, după meciul cu Gloria Buzău.

Fotbalistul ploieștenilor mai are contract încă un sezon, după terminarea celui actual. El își pregătește însă cariera de după retragere. S-a înscris la cursurile de director sportiv organizate de FRF.