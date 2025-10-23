Talismanul lui Daniel Bîrligea la FCSB – Bologna 1-2. A fost prezent pe Arena Națională când a marcat

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea este omul momentului după ce a marcat un gol în partida FCSB – Bologna, terminată cu scorul 1-2. Talismanul jucătorului de 25 de ani a fost prezent pe Arena Națională când a marcat. Despre cine este vorba, de fapt.

Talismanul lui Daniel Bîrligea la FCSB – Bologna 1-2

Antonia Salanta a dezvăluit pe o celebră rețea de socializare care este amuleta ce i-a purtat noroc lui Daniel Bîrligea. Aceasta nu a fost trecută cu vederea în meciul dintre FCSB și Bologna, încheiat cu scorul 1-2.

Frumoasa șatenă a subliniat care este motivul pentru care fotbalistul a marcat un gol, în minutul 54. Tânăra care este fashion designer le-a arătat celor din social media că s-a aflat în tribunele de pe Arena Națională.

Aceasta nu a fost singură pe stadionul din București, ci însoțită de patrupedul său care poartă numele Mylo. În ultima perioadă animalul de companie este nelipsit de la partidele în care evoluează jucătorul de 25 de ani.

Se pare că acest câine drăgălaș și cu o blană pufoasă reprezintă o amuletă nestemată pentru Daniel Bîrligea. Iubita fotbalistului susține că „Mylo este un charm norocos”, postarea fiind făcută publică pe .

Mesajul este însoțit de un trifoi cu patru foi, dar și de un emoticon cu un câine. Are legătură cu o filmare în care frumoasa șatenă se bucură pentru golul marcat de sportiv în , din seara de 23 octombrie 2025.

Ce gest a făcut Daniel Bîrligea după ce a marcat în partida FCSB – Bologna

Daniel Bîrligea și Antonia Salanta au o relație foarte frumoasă. Tânăra locuiește în Milano de câțiva ani, dar merge frecvent la meciurile fotbalistului de la FCSB. De foarte multe ori au fost văzuți împreună pe stadion.

La un moment dat, au fost surprinși în timp ce se sărută, în văzul celor prezenți. De asemenea, cei doi nu țin cont de faptul că sunt în public pentru a-și exprima sentimentele sau iubirea pentru animalul lor de companie.

Acum, sportivul a făcut un gest neașteptat după ce a marcat în partida FCSB – Bologna, terminată cu scorul de 1-2. a fost văzut trimițând o ”bezea” către zona VIP a Arenei Naționale, unde se afla chiar partenera sa de viață.

În altă ordine de idei, Daniel Bîrligea a avut ocazia să marcheze pentru că a fost introdus pe teren în a doua repriză. I-a luat locul lui Juri Cisotti, perioadă în care FCSB era condusă cu 0-2 de către jucătorii rivali.

Fotbalistul a reușit să dea gol în minutul 54 pentru că a urmărit o fază creată în flanc de David Miculescu. Acesta a centrat în careu, însă fundașul Vitik a respins greșit, Daniel Bîrligea reluând decisiv din aproximativ șapte metri.