„Talismanul” lui FCSB, delegat de UEFA la Cipru – România

Cipru – România este primul meci dintr-o serie crucială a „tricolorilor”. Naționala lui Mircea Lucescu este obligată să câștige toate meciurile pentru a putea spera la o calificare la Campionatul Mondial din 2026. UEFA a delegat pentru acest joc un arbitru care a purtat noroc românilor și în trecut.

Slovenul Matej Jug, la centrul meciului Cipru – România

UEFA a anunțat brigada de arbitri care va conduce partida dintre Cipru și România. Arbitrul „central” va fi slovenul Matej Jug, care va fi asistat de tușierii Matej Zunic și Manuel Vidali. Al patrulea oficial delegat este Rade Obrenovic, iar în camera VAR se vor afla Asmir Segrkovic și Borosak.

„Centralul” sloven Matej Jug nu este străin fanilor din România. El a arbitrat meciul dintre FCSB și PAOK de pe Arena Națională, câștigat de campioana României cu scorul de 2-0. Arbitrul a condus această partidă fără emoții și nu a existat nicio eroare gravă de arbitraj.

Același Matej Jug a mai arbitrat și Universitatea Craiova în UEFA Conference League. Atunci oltenii câștigau pe „Ion Oblemenco” cu scorul de 3-0 pe ucrainenii de la Zorya Luhansk.

România se bazează pe un singur atacant în meciul cu Cipru

După ce Daniel Bîrligea s-a accidentat în ultima etapă de campionat, iar Mircea Lucescu se va baza în meciul cu Cipru doar pe Denis Drăguș.

Atacantul lui Eyupspor a fost aspru criticat în urma ultimului meci de pe Arena Națională după ce înclusiv o execuție spectaculoasă dintr-o poziție foarte periculoasă, care nu s-a transformat în gol și care a fost catalogată drept lipsă de seriozitate.

„Il Luce” a ales să nu mai cheme niciun fotbalist în locul lui Louis Munteanu, care nu a mai făcut deplasarea în Cipru. În cazul în care s-ar întâmpla ceva și cu Denis Drăguș, selecționerul i-ar mai putea folosi ca număr „9” pe Florin Tănase sau David Miculescu de la FCSB.