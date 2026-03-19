„Talismanul” Universității Craiova la derby-ul cu Dinamo! Oltenii au câștigat toate meciurile cu el pe teren

Universitatea Craiova merge la derby-ul cu Dinamo cu un „talisman” de partea ei. Arbitrul care le-a tot purtat noroc oltenilor, delegat pe Arena Națională.
Tibi Cocora
19.03.2026 | 11:40
Universitatea Craiova se pregătește pentru un nou derby cu Dinamo București, unul care poate fi decisiv în lupta pentru titlu. Oltenii știu că fiecare detaliu contează pe Arena Națională, iar unul dintre acestea pare să fie de partea lor. Arbitrul delegat pentru acest joc, Horațiu Fesnic, le-a purtat noroc în toate întâlnirile directe cu Dinamo, transformându-se într-un veritabil „talisman” pentru echipa lui Filipe Coelho.

Horațiu Feșnic, arbitrul „talisman” care dă speranțe oltenilor înaintea derby-ului cu Dinamo

De la primul meci condus de Horațiu Fesnic între Dinamo și Craiova, în octombrie 2020, Universitatea a avut doar victorii. Atunci, oltenii s-au impus cu 1-0 pe Arena Națională, într-un duel strâns, dar controlat. Următorul meci, disputat în februarie 2022 pe terenul din „Ștefan cel Mare“, cel care a fost demolat la începutul anului, a fost de neuitat pentru suporteri: 6-1 pentru Craiova, o umilință pentru dinamoviști, chiar sub privirile propriilor fani.

Revenirea în primul eșalon a lui Dinamo nu a schimbat tradiția: în iulie 2023, pe stadionul Arcul de Triumf, oltenii s-au impus cu 2-0, iar în mai anul trecut, în etapa a zecea din play-off, Universitatea a câștigat din nou, 2-1. Mai mult, trei dintre aceste victorii au fost obținute în deplasare, pe stadioane diferite folosite de Dinamo pe teren propriu, ceea ce transformă istoricul arbitrilor într-un factor psihologic favorabil pentru olteni.

Oltenii dau năvală la București! Susținere totală pentru Universitatea Craiova

Eșecul din prima etapă a play-off-ului nu i-a descurajat pe fanii Universității Craiova. Din contră, aceștia au reacționat exact așa cum o fac marile galerii: prin prezență masivă lângă echipă! Conform informațiilor FANATIK, peste 1.000 de suporteri olteni vor fi în tribunele de pe Arena Națională, hotărâți să își împingă favoriții de la spate într-un meci care poate fi crucial.

Prețul accesibil al biletelor – 20 de lei pentru Tribuna 1, inelul 3, cu intrare dinspre Bulevardul Basarabia – a contribuit, de asemenea, la mobilizarea fanilor, care pregătesc o atmosferă specială în deplasare. Practic, Craiova va beneficia de un sprijin consistent chiar și departe de casă.

Veștile bune nu vin doar din tribune pentru olteni. Pentru confruntarea cu Dinamo, antrenorul va putea conta din nou pe trei jucători importanți care au lipsit etapa trecută. Mijlocașii Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță și David Matei revin după suspendare și pot oferi un plus de consistență la mijlocul terenului.

Peluza Nord Craiova, sprijin necondiționat pentru alb-albaștri înainte de derby

Întâlnirea dintre suporteri și jucători a avut loc în cantonament, într-un cadru restrâns, dar extrem de intens din punct de vedere emoțional. FANATIK a aflat că peste 100 de membri ai Peluzei Nord Craiova au fost prezenți, alegând să fie alături de echipă exact într-un moment delicat, după eșecul neașteptat care a adus multă incertitudine în Bănie.

Departe de orice formă de presiune negativă, mesajul transmis de galerie a fost unul de încurajare și încredere. Suporterii le-au cerut jucătorilor să „șteargă cu buretele“ partida pierdută cu FC Argeș și să abordeze ultimele nouă meciuri ale sezonului cu aceeași determinare și calitate care i-au ținut în lupta pentru titlu.

Mai mult decât atât, fanii au dat și un semnal clar înaintea confruntării cu Dinamo: Craiova nu va fi singură! Ultrașii din galerie sunt gata să creeze o atmosferă de meci decisiv pe Arena Națională, convinși că echipa poate reveni imediat pe drumul victoriilor și în fruntea clasamentului.

