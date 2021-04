Țălnar aduce un nou patron la Dinamo? ”Am un investitor român. Discuțiile cu Cortacero, la restaurantul lui Săpașu”. Exclusiv

Cornel Țălnar a acordat un interviu eveniment pentru FANATIK în care a vorbit despre problemele mari de la club și a lansat un atac la adresa celor din DDB, spunând că în acest moment Dinamo este condus de niște amatori.

În a doua parte a interviului, Cornel Țălnar a declarat că a găsit un investitor român care este dispus să-i dea lui Pablo Cortacero banii pe care i-a băgat până acum în club ca să-i cedeze pachetul majoritar de acțiuni, doar că spaniolul a respins din start orice negociere și a spus că Dinamo nu este de vânzare.

Directorul tehnic al lui Dinamo a făcut dezvăluiri în premieră despre cum a ajuns Pablo Cortacero să preia Dinamo. Totul s-a discutat în primă fază la restaurantul lui Toma Săpașu din Spania, acolo unde Dorin Șerdean se afla în luna martie a anului trecut. Săpașu l-a pus în legătură pe Dorin Șerdean cu Pablo Cortacero, iar ulterior, Țălnar l-a pus în legătură pe spaniol cu Ionuț Negoiță.

”Am găsit omul care venea cu banul. Acum totul depinde de ce se va întâmpla”

Este adevărat că dumneavoastră ați găsit un investitor?

– Da, am avut un investitor român și m-am dus în iarnă cu domnul Șerdean la echipă și le-am spus că vrem să le aducem două salarii. Dar a doua zi Cortacero a spus că nu, eu mâine vin cu 1,8 milioane, peste două luni vin cu 5 milioane de euro și nu vând nicio acțiune. În momentul ăla vă dați seama că investitorul mi-a spus, eu ce să mai caut acolo dacă asta are bani și nu dă acțiunile? Dar am găsit omul care venea cu banul.

Și ar mai veni și acum?

– Acum totul depinde de ce se va întâmpla cu acele acțiuni. Dacă acțiunile vor fi luate de cineva de aici din România și să se poată merge pe un făgaș normal, firesc și DDB-ul, galeria, oamenii ăștia să vină lângă noi, că noi trebuie să fim frați, fotbaliștii, antrenorii, suporterii, dacă nu dăm mâna unii cu alții, nu ne sprijinim unii cu alții, normal că nu putem să facem nimic. E un moment greu în care părerea mea e că toți dinamoviștii adevărați trebuie să înțelegem că trebuie să facem tot ce e mai bine pentru această echipă. Iar la ora actuală zic eu că că trebuie aduși repede profesioniști care să se ocupe de echipă.

”Nu l-am adus eu pe Cortacero. Eu l-am dat jos pe Cortacero din Consiliul de Administrație”

Vă pare rău că l-ați adus pe Cortacero în vară?

– Păi nu l-am adus eu pe Cortacero! Pe mine m-a sunat Șerdean pe 13 martie să-i fac legătura cu Negoiță. Eu în afara faptului că i-am pus în legătură, nu am participat la nicio discuție dintre ei, nu știu ce au semnat, nu știu nimic. Singura chestie pe care am făcut-o e că i-am pus în legătură unii cu alții. Mai ales că toată lumea voia să scape de Negoiță, cred că oricine ar fi făcut același lucru în locul meu. Ce-am făcut rău în treaba asta? Dar eu am fost primul care i-am atras atenția lui Cortacero că nu face bine ce face, că nu e bine că minte, eu l-am dat jos pentru că eu sunt secretar în CA, l-am dat jos pe Șerdean, omul meu din Alba Iulia, că așa zic oamenii, ce vreți să fac mai mult? Cum eu sunt omul lui Cortacero? În ce sens? A venit Cortacero în CA și a spus că aduce 3 spanioli? Întrebați-l pe Anghel, cum e Țălnar omul lui Cortacero dacă el l-a dat jos?

Îl cheamă pe unul dintre liderii DDB la detectorul de minciuni: ”Eu iubesc, am iubit și voi iubi Dinamo”

Ce are acest om cu dumneavoastră atunci?

– Nimeni nu știe. Eu l-am văzut o singură dată. Am vorbit o singură dată cu el. El încearcă să-mi facă o imagine foarte proastă. Domnul Anghel, te anunț că vei veni cu mine la detectorul de minciuni. Dacă amândoi suntem curați, asta e situația. Dar altfel ce facem, domnul Anghel? Ce-am făcut eu? Toată viața mea am făcut bine pentru Dinamo, eu așa consider. De la 19 ani de când am venit ca jucător până acum, la 63 de ani, sufletul meu și inima mea a fost Dinamo, eu n-am avut treabă cu nimeni. Eu iubesc, am iubit și voi iubi Dinamo. Cum poți să vii să persiflezi un om așa, că vrei tu? Nu înțeleg de unde ura asta. Fiecare cu treaba lui, dar mergem de mână la detectorul de minciuni. Adevărul va ieși la iveală.

Dar Cortacero poate fi convins să renunțe la acțiuni?

– Nu știu, eu am vorbit cu Cortacero pe 13 august, când a preluat clubul. Apoi a mai venit peste o lună și i-am spus: ”Ai grijă că oamenii tăi te fură. Când au făcut acele contracte extraordinare acelor fotbaliști.” Și el m-a întrebat: ”Cum mă fură?” Păi nu se poate ca în România să se facă asemenea contracte. Iar oamenii tăi te fură. Și uite că am avut dreptate. Dar până la urmă nu l-a furat pe el, ci pe noi, pe Dinamo, că el n-a mai venit cu niciun ban și asta e situația.

Ce a fost în mintea acestui om de a preluat clubul fără bani?

– După părerea mea din moment ce a dat aproape 600.000 de euro, un om normal care în viața lui n-a fost în România, i s-o fi promis că va continua să investească cineva bani, a adus și fotbaliștii ăia, mă rugam la Dumnezeu, Doamne ajută, Dinamo din nou în cupele europene. Dinamo din nou în vârful piramidei, iar să cântăm, să avem atmosferă. Noi eram încântați că vine cineva să facă un lucru extraordinar. Dar după o lună eu am sărit primul la gâtul lui, i-am zis: ”Băiatule, vezi că nu e bine ce faci”. Am mesaj trimis de el în octombrie: ”Cum îmi permit eu să vorbesc așa despre el”. Și i-am zis: ”Îmi permit, că dumneata nu ai cumpărat o mașină sau o casă în România, ai cumpărat un brand, o istorie, o chestia dumneata ai venit la Dinamo, dar nu poți să-ți bați joc de noi”. Și au trecut din august până acum 9 luni de zile. Nu pot să-mi dau seama ce a fost în mintea lui, în capul lui.

”Săpașu l-a prezentat pe Dorin lui Cortacero”

Dar este clar că nu are bani. De ce credeți că nu renunță?

– Știu. Toți sperăm ca cineva să-l convingă, probabil Dorin Șerdean. Nici Dorin Șerdean nu-l văzuse în viața lui. Când m-a sunat pe mine din Spania, era la o masă cu cinci, șase prieteni și i-ar fi spus: ”Domnule, eu am vrut să iau Almeria, uite am înțeles că în România, Dinamo e de vânzare” Și Dorin m-a sunat pe mine: ”Stai domnule, că îl cunosc pe Țălnar, el a fost la Dinamo, să văd.” Iar eu i-am zis: ”Niciun fel de problemă, îți dau telefonul lui Negoiță”. Dorin a vorbit cu Negoiță și din clipa aia au intrat în legătură directă. Eu n-am mai discutat nici cu Negoiță, nici cu Cortacero, cu nimeni. Eu singura chestie pe care am făcut-o, i-am pus în legătură.

Dar pe Toma Săpașu în cunoașteți?

– Nu, nu îl cunosc, nu l-am văzut în viața mea. Am vorbit odată cu el la telefon, tot atunci când era Dorin în Spania, la început, în martie. Și mi-a zis că și el e din România. La restaurant la el s-au întâlnit atunci când au vorbit prima dată despre preluarea lui Dinamo de la Negoiță. Implicarea lui Săpașu probabil a fost că l-a prezentat pe Dorin lui Cortacero. Că Dorin nu-l văzuse în viața lui pe Cortacero. El îl știa pe băiatul ăsta(n.r. Săpașu).

”Jucătorii par meci de meci străini de fotbal. Ei trebuie capacitați. Hai să ducem Dinamo pe linia de plutire, fără ambiții”

Și acum ce este de făcut?

– Acum DDB conduce clubul. Dacă există ambiții de o parte și de alta că nu vor unii și nu vor alții, înseamnă că Dinamo va avea șanse mici să se salveze. Jucătorii la ora actuală nu mai au încredere unii în alții. Meci de meci par străini de fotbal. Ei trebuie să fie capacitați, să fie strânși și să înțeleagă că trebuie să dea tot ce e mai bun din ei ca să salvăm Dinamo, să o ducem pe linia de plutire, că asta ne dorim cu toții.

Dusan Uhrin nu poate singur, nu?

– Dusan, săracul, a venit de o săptămână, nici el nu poate să facă minuni. Dar ar avea nevoie de niște oameni care au fost în sânul lui Dinamo, care știu ce înseamnă spiritul lui Dinamo, e nevoie de asemenea oameni la ora actuală la Dinamo. Să știe să-i transmită semnalul de luptă, de războinici ai luminii, să moară pe teren pentru Dinamo. Că altfel mi-e frică să nu ajungem să retrogradăm și atunci chiar va fi rău. Se poate reabilita Dinamo acum cu condiția să vină repede niște oameni profesioniști la toate nivelurile. Hai domnule să strângem rândurile, dar fiecare să vadă de zona pe care o stăpânește foarte bine.

Dar dumneavoastră aveți ceva cu cineva din DDB sau doar sunteți nemulțumit de ceea ce se vorbește despre dumneavoastră?

– Eu n-am nimic nici cu Anghel, nici cu nimeni din DDB, ce să am? Eu vreau ca toți dinamoviștii să strângem rândurile, să strângem mâna, să înțelegem să facem tot ce depinde de noi să putem ajuta Dinamo și să o salvăm.

”Eu vreau să ajut să salvăm Dinamo, nu mă gândesc la bani”

Și ați face asta chiar și fără bani?

– Nu este vorba de bani, cum am stat 9 luni și nu am luat un ac? Nu mă gândesc niciodată la bani, mă gândesc să găsim soluții să salvăm Dinamo. Dar soluțiile tot cei care știu să conducă o echipă de fotbal trebuie să le găsească. N-am nimic cu acești oameni, îi respect, îi iubesc, îi iau în brațe. Dar nu înțeleg atitudinea față de mine. Eu sunt dinamovist pur, eu iubesc Dinamo și vreau să ajut cât pot eu, dar trebuie să mai vină niște oameni profesioniști. Trebuie să mai lăsam fiecare de la noi, din orgolii, hai să ne strângem să vedem ce putem face, că e în joc viața noastră. Orice meci trece e în defavoarea noastră.

De la echipa a doua sau de la juniori sunt jucători care pot face acum pasul către prima echipă?

– În acest moment, nu prea, ei trebuie să crească, să aibă meciuri în picioare. Eu am insistat să se facă echipa a doua, domnul Bălănescu și spaniolii nu au fost de acord. Dar eu le-am explicat că toți jucătorii buni care au fost vânduți de Dinamo în trecut au trecut pe la echipa a doua atunci când era, că eu mulți ani am antrenat echipa a doua. Eu în vară m-am dus la domnul ministru Vela, l-am rugat, l-am implorat, pentru că jucătorii noștri nu mai jucat în Dinamo și eu i-am adus gratis în Parcul Sportiv Dinamo. La ora actuală din nou jucătorii sunt la Granitul. Din ce cauză s-a ajuns din nou la asta? Nu mai sunt de o săptămână. Doar echipa a doua și U19 mai se antrenează pe Dinamo. Restul gata, iar nu mai au voie. Nu știe nimeni ce s-a întâmplat.

Mesaj pentru Cortacero în octombrie 2020: ”Băi băiatule, nu te mai duc eu niciodată la Marcel Vela sau cine va mai fi în conducerea MAI”

Ați fost de asemenea acuzat că i-ați dus pe spanioli să se întâlnească cu ministrul Afacerilor Interne de la acea vreme, Marcel Vela.

– Cortacero nu s-a întâlnit niciodată cu Marcel Vela. Rufo Collado a mers înainte ca spaniolii să preia echipa. Și vă spun de ce. Pentru că în momentul în care erau acele discuții, m-am bucurat din suflet că putem să facem ceva, să fie din nou Dinamo campioană, în cupe europene, am zis, hai să-l ducem, să-l prezentăm, să ne ajute și ei cu niște chestii. De unde să știu eu din iulie? Cortacero nu a fost niciodată să se vadă cu Vela. Probabil că-și dorea, dar din momentul în care a venit și după aceea n-a mai venit două, trei luni de zile, n-a băgat bani cum a promis, păi am fost primul care i-am dat la temelie, i-am zis: ”Băi băiatule, niciodată nu te mai duc eu să mai ajungi la domnul ministru Vela sau cine era atunci în conducere. Păi tu ne minți pe noi?”

Investitorul acesta pe care dumneavoastră l-ați aduce ar putea să cumpere Dinamo dacă Cortacero se hotărăște să vândă?

– Dacă Cortacero va da acțiunile, cu siguranță nu le va da gratis, ci cu bani, dar sper ca cei care vor negocia cu el, îi vor zice, uite, ia banii înapoi pe care i-ai băgat, dă acțiunile și să vină niște oameni profesioniști, care se pricep, să preia acest club. Acest investitor e dispus să plătească și sunt convins că eu voi mai avea oameni care dacă Cortacero predă acțiunile care să vină și ei să ajute Dinamo. Sunt oameni care vor să investească la Dinamo dacă dă acțiunile. Eu sunt convins că și Negoiță o să fie de acord să vină cineva serios să preia Dinamo, totul e să cedeze Cortacero.