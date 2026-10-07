Talpan câștigă o primă bătălie în procesul de 36 de milioane de euro cu Gigi Becali! Judecătorul a cerut o nouă expertiză: „Trebuiau retrogradați din 2017!”

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CSA Steaua se judecă de mai bine de 10 ani cu Gigi Becali și FCSB într-o speță importantă: reprezentanții Armatei vor ca Gigi Becali să le plătească daune pentru toată perioada în care a folosit „abuziv” marca Steaua. Estimativ, ar fi vorba despre 35-40 de milioane de euro, însă doar instanța de judecată poate să stabilească cu exactitate suma, cu ajutorul experților. Florin Talpan a obținut astăzi o mică victorie: decizia judecătorului de a solicita o expertiză a prejudiciului din partea unui expert „neutru”.

Un nou episod din războiul Stelelor: avocații Adrian Căvescu și Florin Talpan au ieșit la rampă

Presiunea acestui proces s-a văzut încă de pe holurile Tribunalului București, acolo unde s-a judecat un nou episod al procesului. Actori principali, juriștii Florin Talpan (CSA Steaua) și Adrian Căvescu (FCSB). F cu toate decorațiile la vedere, dar și cu un teanc de documente la subraț.

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Căvescu nu s-a putut abține și a lansat o primă „săgeată” spre „rival”, încă de pe treptele Tribunalului: „Domnul Talpan nu vrea să ne zică, ne trage țeapă” civilă unde s-a judecat speța. Aici, avocatul celor de la FCSB a cerut dispunerea unei noi expertize pentru a stabili prejudiciul, mai ales că pe 6 mai 2026 tocmai acesta fusese motivul pentru care procesul s-a blocat. Judecătorul a acceptat, în cele din urmă.

La auzul acestei vești, Florin Talpan i-a acuzat pe cei de la FCSB că trag de timp, rezultând un dialog aparte:

Florin Talpan: „Să mai tragem de timp 2-3 ani!”

„Să mai tragem de timp 2-3 ani!” Judecătoarea: „Haideți să nu vorbim unii peste alții!”

„Haideți să nu vorbim unii peste alții!” Florin Talpan: „Nu încercăm acum să găsim probe pentru FCSB, doamna judecătoare! Ei sunt de rea credință!”

Florin Talpan și Adrian Căvescu, avocatul care apără interesele FCSB, s-au contrat în fața judecătoarei

După o pauză în care Florin Talpan a încercat să o convingă pe judecătoare de relele intenții ale lui Adrian Căvescu, reprezentantul legal al FCSB în litigiile cu CSA Steaua privind palmaresul și mărcile istorice, „cearta” a fost reluată:

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Florin Talpan: „Mă face prost pe față, doamna judecătoare, nu mai am de gând să mai accept!”

„Mă face prost pe față, doamna judecătoare, nu mai am de gând să mai accept!” Judecătoarea: „O secundă, domnul Talpan! Nu vi s-a dat cuvântul!”

„O secundă, domnul Talpan! Nu vi s-a dat cuvântul!” Florin Talpan: „Veniți în fața instanței doar ca să creați confuzie! Nu ați avut consimțământul clubului Steaua să folosiți marca”

„Veniți în fața instanței doar ca să creați confuzie! Nu ați avut consimțământul clubului Steaua să folosiți marca” Adrian Căvescu : „Noi 10 ani am avut raporturi contractuale cu ei. Domnul Talpan se fotografia pe Facebook la meciurile echipei Steaua. MApN primea 20 de bilete la lojă la fiecare meci. Aștepți 10 ani? Este o decizie deplorabilă”

: „Noi 10 ani am avut raporturi contractuale cu ei. Domnul Talpan se fotografia pe Facebook la meciurile echipei Steaua. MApN primea 20 de bilete la lojă la fiecare meci. Aștepți 10 ani? Este o decizie deplorabilă” Florin Talpan: „Ei sfidează toate hotărârile instanțelor”

„Ei sfidează toate hotărârile instanțelor” Adrian Căvescu: „Dacă marca era înregistrată în 2004, de ce au depus în 2016? Cum nu și-au dat consimțământul dacă am plătit 10 ani chirie”.

Deși lucrurile păreau că se vor liniști, a urmat un nou schimb dur de replici, semn că niciuna din părți nu e dispusă să facă nicio concesie. În cele din urmă, judecătoarea a insistat ca un expert neutru să vină cu o nouă estimare a prejudiciului estimat, iar următoarea dată pentru proces a fost stabilită pe 3 februarie 2027.

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Momentan instanța nu a putut să stabilească dacă există un prejudiciu în cazul FCSB și care e acesta

Important de reținut, după ce pe 6 mai instanța de judecată nu a putut lua în considerare expertiza prejudiciului care era depusă la dosar, de această dată Florin Talpan a cerut ca expertiza realizată să fie neutră, iar costurile să fie suportate de ambele părți, nu doar de CSA Steaua. În replică, unul dintre argumentele invocate de FCSB e faptul că Steaua București nu a existat separat de FCSB, astfel că nu s-a produs niciun prejudiciu.

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Florin Talpan: „Ne-au solicitat să le punem la dispoziție stadionul, dar asta nu înseamnă că le-am recunoscut numele. Noi le-am respins încă din 2004 și această societate a lui George Becali ne-a hărțuit permanent, doamna judecătoare”.

„Ne-au solicitat să le punem la dispoziție stadionul, dar asta nu înseamnă că le-am recunoscut numele. Noi le-am respins încă din 2004 și această societate a lui George Becali ne-a hărțuit permanent, doamna judecătoare”. Judecătoarea: „Domnule Talpan, vă rog frumos!”

„Domnule Talpan, vă rog frumos!” Florin Talpan: „Domnule avocat, numai râdeți că așa ați făcut mereu!” (n.r. Cavescu râdea)

„Domnule avocat, numai râdeți că așa ați făcut mereu!” (n.r. Cavescu râdea) Adrian Căvescu: „Reclamanta nici nu a prestat deci ce pierderi să aibă?! Care este profitul?”

În cele din urmă s-a decis ca o nouă expertiză să fie făcută de un „expert” care se va trage la sorți. Costurile vor fi de 5.000 de lei pentru ambele părți.

CSA Steaua încearcă să recupereze prejudiciul cauzat de Gigi Becali prin folosirea mărcii. Avocații FCSB resping acest lucru

Dosarul prin care CSA Steaua încearcă să-și recupereze de la Gigi Becali prejudiciul pe care patronul FCSB l-ar fi cauzat prin folosirea fără drept a mărcii Steaua durează de mulți ani. Episodul de astăzi de la Tribunalul București a fost doar unul din altele care vor urma, prima dată exactă care a fost stabilită fiind 3 februarie 2027.

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Dosarul nr. 34655/3/2016 a fost deschis în urmă cu zece ani. Cei de la CSA Steaua cer despăgubiri pentru perioada în care marca „Steaua” a fost folosită de SC FC FCSB SA. Pe 6 mai 2026 au apărut mai multe informații că cei de la Steaua ar fi pierdut procesul, însă singura decizie luată a fost respingerea ca inadmisibilă a expertizei extrajudiciare.

Așadar, instanța nu a respins acțiunea clubului Steaua, nu a stabilit că nu există un prejudiciu și nici măcar nu a judecat fondul dosarului. Soluția din 6 mai doar a privit modalitatea de administrare a unei probe, mai exact raportul de expertiză extrajudiciară pe care Steaua își fundamentase evaluarea prejudiciului.

Într-o evaluare inițială realizată pe 15 aprilie 2016, valoarea brandului Steaua era stabilită la 57.306.150 de euro, iar valoarea minimă anuală pentru folosirea mărcii fusese evaluată la 3.694.220 de euro, fără TVA. Astfel, prejudiciul ar fi calculat undeva la 36,8 milioane de euro. Fiind vorba, însă, de o simplă estimare, trebuie ca instanța să se pronunțe în acest caz.

Gigi Becali se lăuda într-un interviu că a câștigat peste 200 de milioane de euro din fotbal cu Steaua / FCSB

Florin Talpan, reprezentantul clubului CSA Steaua, a depus la dosar o „probă” cel puțin inedită, prin care vrea să arate cât de mult a avut de profitat Gigi Becali de pe urma mărcii Steaua. A invocat un material Libertatea, în care se arată că Gigi Becali a câștigat 240 de milioane de euro la FCSB. „Vreau ca până în 2028 să câștig un miliard de euro din fotbal!”, se lăuda Becali pentru sursa citată.

În calculul prezentat de Libertatea au intrat vânzările de jucători, vânzările de bilete, banii primiți din calificarea în grupele Champions League, Conference League sau Europa League, precum și drepturile de televizare. „Echipa mi-a adus 200 de milioane de euro, din cele 11 calificari la rând în cupele europene și din vânzări de jucători”, se lăuda Becali.

Florin Talpan este fericit că judecătorul a cerut o nouă expertiză a prejudiciului creat

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, crede că pe 3 februarie 2027 expertul neutru desemnat de judecător să stabilească prejudiciul cauzat de Gigi Becali / FCSB celor de la Steaua va da un verdict final. Talpan cere cel puțin 36 de milioane de euro daune, dacă nu mai mult.

„S-a fixat un nou termen pentru 3 februarie 2027. Sunt mulțumit că instanța a desemnat acel expert să se facă o expertiză. Sunt convins că această expertiză va determina tot prejudiciul pe care FCSB l-a cauzat CSA Steaua prin folosirea cu rea credință a mărcii din 2004 – 2016.

Dar ei și din 2018 au folosit această denumire. Eu zic că vom recupera acea sumă de 36 de milioane de euro. Chiar domnul Becali a declarat că a câștigat 200 de milioane de euro. Să-și ia gândul că ei se numesc Steaua, niciodată nu s-au numit. Dacă nu se folosea de acest nume, să mintă jucătorii că ei joacă la Steaua, el în acest moment nu mai era în nicio divizie.

Nu se poate ca acest Becali să răspundă odată pentru tot ce face în țara asta? Ei nu sunt continuatori, nu au fost niciodată Steaua și nu vor fi. Trebuiau retrogradați în 2017”, a declarat Florin Talpan în EXCLUSIVITATE pentru FANATIK.