Tammy Abraham, lovitura câștigătoare a lui Mourinho! Recordul stabilit în “Derby della Capitale”

Atunci când semnează cu o nouă echipă, Jose Mourinho obișnuiește să ia cu el foști elevi, iar Tammy Abraham este doar ultimul exemplu. Și internaționalul englez i-a răsplătit încrederea. Doar în ultimele patru zile a dus-o pe AS Roma în sferturile Conference League și i-a deschis drumul către victorie în derbyul capitolin.

Abraham, cea mai rapidă dublă din istoria Derby della Capitale

54 de secunde a avut nevoie Tammy Abraham, în derbyul cu , pentru a deschide scorul. Și a venit apoi dubla. În minutul 22. Cea mai de gen din istoria confruntărilor dintre echipele romane.

20 minutes played and Tammy Abraham makes it 2-0. I’m speechless. — Iconic Mourinho🇵🇹 (@Iconic_Mourinho)

A fost chiar la un pas de hat-trick. Lucru care nu a mai fost consemnat decât de patru jucători în istorie. N-a fost să fie. Nu a reușit să-l învingă pe Strakosha, în situație de unu la unu.

AS Roma avea însă drum deschis către victorie. Și, după reușita lui Lorenzo Pellegrini, în minutul 40, și-a adjudecat la scor de forfait ediția cu numărul 158 a Derby della Capitale. Și a rămas neînvinsă, ca gazdă, din aprilie 2017 încoace.

Record de reușite pentru un debutant. Este peste Batistuta și Montella

Și nu este totul. Joi, era salvatorul Romei. A marcat în minutul 90+1, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Karsdorp. O reușită care a restabilit egalitatea în meciul cu Vitesse. Și i-a calificat pe romani, pentru al doilea an la rând, în sferturile unei competiții europene.

Dincolo de faptul că a fost omul meciului, Tammy Abraham reușea, grație acestui gol, să ajungă la cota 21 în ceea ce privește reușitele din acest sezon.

Egalul lui Batistuta și al lui Montella. Cei mai prolifici debutanți din istoria echipei. Astfel că acum, după dubla contra lui Lazio, este lider all-time.

Most goals in a debut season for Roma: – Tammy Abraham: 23

– Gabriel Batistuta: 21

– Vincenzo Montella: 21 History maker 🔥 — talkSPORT (@talkSPORT)

O mutare de bun augur

Fără îndoială, atât pentru , cât și pentru Tammy Abraham, a fost mutarea perfectă. Tehnicianul portughez a obținut un jucător determinant în avanposturi. Iar pentru Tammy a fost o mutare decisivă pentru viitorul carierei.

La Chelsea avea mai degrabă un rol de soluție de rezervă. Sosirea în Italia nu numai că i-a oferit șansa să joace constant, și să-și pună în valoare atuurile, ci și să revină la națională.

Pentru care nu mai jucase din noiembrie 2020. Iar acum poate visa la un loc în lotul pentru Campionatele Mondiale din Qatar, de la finele acestui an. Are 15 goluri. Cele mai multe ale unui jucător englez în cele mai importante cinci campionate ale Europei.

”Primul lucru pe care mi l-a spus, atunci când am răspuns la telefon, a fost: Vrei să te bucuri de soare sau să stai în ploaie? Am râs”, dezvăluie Abraham. Pentru a continua:

”Cred că la început nu m-am gândit prea mult la asta când vorbeam. Eram în Premier League și, sigur, la acel moment îmi doream să rămân. Mă simt acasă, la Londra, în Anglia.

Dar cred că aveam nevoie să-mi deschid aripile și să zbor. Să fac o alegere. Am ales Italia și nu aș schimba această decizie. Am învățat atât de multe din punct de vedere tactic – cât am învățat în întreaga mea viață”.