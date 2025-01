Tânăr de 18 ani, înjunghiat de trei sirieni, în Germania. Unul dintre atacatori are 15 ani

Un român a fost înjunghiat de trei sirieni, în Germania. Tânărul, în vârstă de 18 ani, se zbate acum între viață și moarte. Acesta a fost preluat, în stare gravă, cu un elicopter.

Român înjunghiat pe străzile din Germania

Incidentul șocant a avut loc joi noapte, în Westfalia de Nord, Renania. Laurențiu, un român în vârstă de 18 ani, a fost victima a trei sirieni, care t în mod repetat, conform .

Salvatorii sosiți la fața locului l-au găsit într-o stare critică. Cadrele medicale au solicitat intervenția unui elicopter, pentru a-l transporta la o clinică specializată din Bochum. Autoritățile au încercat să îi calmeze mama, care plângea necontrolat.

Cei trei atacatori sunt de originie siriană. Ahmad AI T. are 26 de ani, Sulaiman A. are 24 de ani, iar Mahmoud A. are 15 ani. Imediat după atac, cei trei au încercat să fugă, însă polițiștii i-au prins și i-au arestat.

Unul dintre aceștia a fost surprins cu un zâmbet pe față în timp ce polițiștii îl încătușau. Autoritățile etichetează acest act de violență ca fiind tentativă de omor.

De asemenea, potrivit publicației germane, incidentul a fost, de fapt, o răzbunare. În aceeași seară, ar fi avut loc un conflict între Laurențiu și sirianul în vârstă de 15 ani, care a escaladat în scurt timp.

Român înjunghiat într-o stațiune din Egipt

Un alt cetățean român, în vârstă de 34 de ani, a suferit răni grave după ce . Incidentul s-a petrecut la începutul lunii decembrie 2024, în timp ce acesta se afla în vacanță în Sharm El-Sheikh.

Atacul a fost atât de violent, încât victima a fost în comă mai multe săptămâni și a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, statul egiptean a decis să-i ofere îngrijiri medicale gratuite bărbatului. Altfel l-ar fi costat peste 30.000 de euro.

„Exact acolo în market într-un mod direct şi intempestiv a venit un cetăţean egiptean şi pur şi simplu i-a înfipt un cuţit. A fost operat de urgenţă pentru că respira foarte greu mi-am văzut copilul aproape mort, acum e stabil, trăieşte, l-au salvat medicii de aici, a fost într-o stare foarte critică”, a declarat mama românului, potrivit .