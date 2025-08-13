Tânăr de 23 de ani, arestat după ce și-a ucis fără milă bunicul, în Sibiu. Bătrânul a fost găsit plin de răni în casă

Tânăr de 23 de ani, arestat după ce și-a ucis fără milă bunicul, în Sibiu. Bătrânul a fost găsit în casă, inconștient și plin de răni din cap până în picioare. Cei doi locuiau împreună, astfel că oamenii legii l-au identificat rapid pe nepot, fiind și principalul suspect al faptei.

Potrivit anchetatorilor, bătrânul din municipiul Sibiul cu multiple răni la cap și pe corp. Acest lucru indică faptul că bătrânul fost lovit cu sălbăticie, iar principalul suspect este chiar nepotul său în vârstă de 23 de ani.

„În data de 12.08.2025, în jurul orelor 02:13 organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că, o persoană de sex masculin, în vârstă de 82 de ani, a fost găsită în stare de inconştienţă, cu multiple leziuni traumatice la nivelul capului, precum şi în alte zone ale corpului, la domiciliul său din municipiul Sibiu”, au anunțat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Tânărul a fost identificat și reținut de oamenii legii, fiind dus la audieri. Bătrânul a fost transportat la spital unde, din păcate, și-a dat ultima suflare. Inițial, nepotul fusese încadrat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. După decesul bunicului, încadrarea a fost modificată în omor.

„În cursul zilei de 12.08.2025 procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus reţinerea autorului, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor raportat la violenţă în familie. În cursul zilei de astăzi, ca urmare a decesului victimei, a fost schimbată încadrarea juridică în săvârşirea infracţiunii de omor raportată la violenţă în familie”, au precizat procurorii.

Judecătorul de drepturi și libertăți a fost sesizat pentru emiterea mandatului de arestare preventivă a inculpatului.

Și-a ucis bunica într-un acces de furie

În urmă cu circa o lună, un tânăr de 15 ani din Târgu Jiu izbucnit între copil și tatăl acestuia. Femeia de 62 de ani a încercat să îi despartă pe cei doi, însă a ajuns să fie înjunghiată în umăr. La scurt timp a și murit, cadrele medicale chemate să intervină nemaiputând să facă nimic pentru aceasta.

Adolescentul a spus în fața anchetatorilor că nu a realizat ce face în acele momente și că îi pare rău pentru fapta lui, mai ales că era atașat de bunica lui, cea care l-a și crescut pe perioada în care părinții săi – tatăl afacerist și mama profesoară – erau ocupați cu serviciul.

„A fost evaluată situația familială, le-am adus la cunoștință părinților serviciile de care pot beneficia din cadrul instituției, respectiv evaluare și consiliere psihologică. Inițial părinții au fost de acord să beneficieze minorul, adică agresorul, de aceste servicii specializate, ulterior s-au răzgândit, motivând că minorul beneficiază deja de aceste servicii în cadrul altor instituții specializate”, a transmis Lidia Bârsanu, psiholog DGASPC Gorj.