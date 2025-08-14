Tânăr de 23 de ani, găsit spânzurat de bariera unui dig. Ce au descoperit polițiștii lângă el

În județul Timiș, un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost găsit spânzurat chiar de bariera unui dig. Oamenii legii s-au deplasat rapid la fața locului pentru a efectua cercetări.

Un tânăr de 23 de ani, spânzurat de bariera unui dig

în dimineața zilei de joi, 14 august, în localitatea Crai Nou din Timiș. În jurul orei 7:00, polițiștii au fost alertați de faptul că o persoană este spânzurată din bariera uni dig.

La scurt timp după apel, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au făcut descoperirea macabră. Din primele verificări efectuate, este vorba despre un tânăr de 23 de ani.

“La data de 14 august 2025, în jurul orei 7.00, polițiștii au fost sesizați despre faptul că, o persoană a fost găsită spânzurată de bariera unui dig, în localitatea Crai Nou, județul Timiș. Polițiștii deplasați la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că este vorba de un tânăr de 23 de ani”, au transmis cei de la IPJ Timiș

De asemenea, potrivit , acesta avea lângă el și o sticlă de băutură. Trupul neînsuflețit al tânărului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Timișoara. Acolo, specialiștii vor efectua necropsia pentru a stabili cauza exactă a decesului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Vor fi continuate cercetările pentru a afla cum s-a produs tragedia.

“În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment”, a mai precizat IPJ Timiș.

Un adolescent și-a pus capăt zilelor în iulie

În iulie, din Neamț, și-a pus capăt zilelor după ce s-a despărțit de iubita sa. Acesta a fost găsit spânzurat într-o anexă din gospodărie. Chiar dacă medicii au încercat să îl resusciteze pe tânăr, nu s-a mai putut face nimic pentru el.

La un astfel de gest extrem a recurs și o adolescentă de 13 ani, tot în urma unei dezamăgiri în dragoste. Tragedia s-a petrecut la începutul lunii trecute. Copila a fost găsită spânzurată de un copac.

În urmă cu două luni, în județul Timiș, o tânără și-a găsit iubitul spânzurat în pădure, după ce nu reușea să mai dea de el. Nici în acest caz, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.