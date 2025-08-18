Tânăr de 24 de ani, mort după un accident rutier în Iași. Manevra făcută de Silviu, care i-a adus sfârșitul mult prea devreme

Sfârșit tragic pentru un tânăr de doar 24 de ani. Silviu a murit în urma unui accident rutier, provocat de el. Acesta s-a izbit de un alt autoturism de pe contrasens.

Manevra care i-a adus sfârșitul lui Silviu

Incidentul a avut loc în seara zilei sâmbătă, 16 august, în jurul orei 21.50. Un apel la 112 anunța un pe raza localității Stolniceni-Prăjescu, județul Iași. La volanul mașinii care a provocat accidentul se afla Silviu, în vârstă de 24 de ani.

Acesta conducea un autoturism marca Audi, dinstre Pașcani spre Roman, moment în care a efectuat o depășire riscantă, conform . Silviu a ignorat indicatorul care interzicea depășirea, astfel că de o altă mașină, care circula pe contrasens.

„La data de 16 august a.c., în jurul orei 21:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe raza comunei Stolniceni-Prăjescu, județul Iași. Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din județul Iași, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula din sensul opus, condus de un șofer de 22 de ani, din județul Botoșani”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

La fața locului au fost direcționate două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), cu modul de descarcerare, din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, precum și două echipaje medicale SAJ – tip B și tip C.

Silviu a murit câteva ore mai târziu la spital

Silviu a rămas prins între fiarele contorsionate, în timp ce celălalt șofer a reușit să iasă singur din mașină. Ambii au fost transportați la spital cu răni grave. Cu toate acestea, medicii nu au mai putut să-l salveze pe Silviu. Acesta a murit la câteva ore după incident, în cadrul unității medicale.

„În urma impactului, ambii conducători auto au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, tânărul de 24 de ani a decedat. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier”, a mai menționat sursa citată.