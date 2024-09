Tânăr de origine pakistaneză, arestat în SUA pentru pregătirea unui atentat. „New Yorkul este locul perfect pentru a-i lovi pe evrei”

Un tânăr, acuzat de planificarea unui atac armat în masă la un centru evreiesc din New York în sprijinul ISIS, a fost arestat miercuri în Canada, au anunțat vineri autoritățile americane. Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declarat că Muhammad Shahzeb Khan, un cetățean pakistanez în vârstă de 20 de ani care locuiește în Canada, a fost acuzat de tentativă de a furniza sprijin material și resurse unei organizații teroriste străine desemnate.

Tânărul plănuia un atac terorist la un centru evreiesc din NY

Potrivit acuzațiilor, în jurul lunii noiembrie 2023 și a vorbit online cu ofițeri de poliție sub acoperire despre planurile sale de a pune în practică un atac terorist la centre evreiești din Statele Unite. Oficialii federali susțin că tânărul a distribuit videoclipuri și imagini de propagandă ISIS.

„Prin investigația noastră, am descoperit că Khan a folosit aplicații de mesagerie criptate pentru a planifica un atac armat în masă la un centru evreiesc din New York”, a declarat Rob Kissane, agentul special responsabil al New York Joint Terrorism Task Force.

Oficialii federali au declarat că Khan le-a povestit apoi ofițerilor sub acoperire despre planurile sale, spunând că încerca să creeze o celulă offline de susținători ISIS care să efectueze un atac coordonat folosind puști de asalt de tip AR asupra centrelor evreiești din Brooklyn.

Plângerea Departamentului de Justiție mai arată că Khan a început să planifice un atac specific la un centru evreiesc din Brooklyn, pe care spera să îl efectueze pe 7 octombrie 2024 sau în jurul acestei date, cu câteva zile înainte de Yom Kippur și care .

Khan le-ar fi spus ofițerilor sub acoperire că „New York-ul este perfect pentru a ataca evreii” din cauza populației evreiești numeroase și că „dacă vom reuși cu planul nostru, acesta ar fi cel mai mare atac pe teritoriul SUA de la 11 septembrie”.

„Acuzatul este suspectat că a planificat un atentat terorist în jurul datei de 7 octombrie în acest an cu obiectivul declarat de a masacra, în numele ISSI, cât mai mulţi evrei”, a precizat și Merrick Garland, procurorul general al Statelor Unite, .

Susținător al ISIS, urmărea un atac la data de 7 octombrie

Departamentul de Justiție a declarat că Khan a discutat despre planurile de a plăti un traficant de persoane pentru a-l ajuta să intre ilegal în SUA din Canada, iar miercuri ar fi folosit trei mașini diferite pentru a trece din Canada spre SUA.

El a fost oprit de forțele de ordine și arestat la aproximativ 18 km de granița dintre SUA și Canada, au declarat autoritățile. „Datorită activității deosebite a Grupului operativ terorist comun din New York și a Biroului de teren din New York, presupusul complot al lui Khan a fost întrerupt”, a declarat Kissane.

„Am văzut doar, știți, echipa SWAT, dubele și armata, sau tipii toți în camuflaj”, a declarat un martor.

Anchetatorii federali au declarat că în niciun moment Khan nu a reprezentat o amenințare imediată.

„Terorismul nu își are locul în societatea noastră. Acest caz subliniază angajamentul Grupului operativ comun împotriva terorismului din New York de a continua să acționeze agresiv pentru a preveni comploturile mortale înainte ca acestea să poată fi puse în aplicare.

Partenerii noștri sunt în prima linie în fiecare zi, uniți pentru a ne proteja națiunea de cei care ne amenință siguranța și modul nostru de viață. Intenționăm să continuăm să facem treabă bună”, a declarat Kissane.

Dacă va fi găsit vinovat, Khan riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, a declarat Departamentul de Justiție. Khan va apărea în fața instanței din Canada pe 13 septembrie, potrivit Poliției Regale Canadiene Călare.