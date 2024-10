Tânăr din Chiajna, bătut cu un ciocan de 8 indivizi. L-au lăsat inconștient și au fugit. „Nu s-a dat niciun mandat. Am înţeles că sunt oameni influenți”

cu un ciocan de 8 indivizi, până a fost lăsat inconștient. Atacul sângeros a avut loc în cartierul Militari Residence. Victima spune că nu îi cunoștea pe bătăuși.

Un tânăr a fost bătut cu un ciocan, în cartierul Militari Residence. Agresorii sunt căutați de polițiști

Scenele de groază au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Martoră la bătaie a fost o prietenă a tânărului de 29 de ani. Femeia a încercat să intervină, însă indivizii au lovit-o și pe ea.

T , așa cum victima a declarat pentru . La un moment dat, conflictul verbal a degenerat, iar trei dintre bătăuși s-au apropiat de Valentin, tânărul agresat.

A fost ținut cu forța de cei trei, iar ulterior au intervenit încă cinci indivizi. Unul dintre aceștia l-a lovit cu un ciocan în cap, moment în care Valentin s-a prăbușit la pământ.

Bătăușii au continuat să îl agreseze, lovindu-l cu pumnii și picioarele. L-au lăsat inconștient și au fugit. Tânăra, care a asistat neputincioasă la întreaga scenă, a sunat la 112.

„Am fost inconştient până a doua zi dimineaţa. Eu nu aveam cum să vorbesc”

Bărbatul de 29 de ani a fost transportat în stare gravă la Spitalul Universitar din București. Duminică, atunci când s-a trezit pe patul de spital, și-a amintit ceea ce s-a petrecut.

„Am văzut mulţi, m-am dat în faţă să vorbesc. A venit direct unul prin spate şi mi-a dat cu ciocanul în cap. Inconştient am ajuns la spital. Mă doare capul, sunt terminat. Puteam să paralizez”, a declarat tânărul agresat, conform sursei citate.

Valentin spune că nu-și amintește cine l-a lovit cu ciocanul. Ciudat este că polițiștii din Ilfov au transmis că tânărul nu i-ar fi reclamat pe indivizi. Pe de altă parte, Valentin spune că el a fost inconștient până duminică dimineața.

„Eu am fost inconştient până a doua zi dimineaţa. Eu nu aveam cum să vorbesc. A venit un domn de la poliţie şi eu în niciun caz nu i-am dat declaraţia asta. Niciodată în varianta mea nu am spus că m-am împiedicat şi am căzut”, a transmis tânărul de 29 de ani.

Nașul victimei susține că agresorii ar fi persoane influente din Teleorman, care ar locui în Militari. Până acum, niciunul dintre bătăuși nu a fost prins de polițiști. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru tentativă de omor.

„Ei sunt în libertate, nu s-a dat niciun mandat. Am înţeles că sunt nişte oameni cu bani mulţi, influenţi. Ei sunt din Teleorman. Locuiesc cu chirie în Militari”, a adăugat nașul tânărului agresat.