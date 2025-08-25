News

Tânăr din Prahova, mort după ce s-a electrocutat la pescuit. Greșeala fatală făcută de bărbat: nu a mai avut nicio șansă

Un tânăr de 31 de ani din Prahova a murit electrocutat în timp ce mergea la Pescuit. Greșeala fatală care i-a adus sfârșitul.
Mădălina Cristea
25.08.2025 | 15:39
Tanar din Prahova mort dupa ce sa electrocutat la pescuit Greseala fatala facuta de barbat nu a mai avut nicio sansa
Un tânăr din Prahova a murit după ce s-a electrocutat la pescuit. Ce greșeală fatală a făcut bărbatul. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash, SMURD

Un accident cumplit a avut loc duminică în comuna Iordăcheanu, satul Străoști, județul Prahova. Un tânăr de 31 de ani a murit după ce s-a electrocutat chiar în timp ce se pregătea să meargă la pescuit. Un localnic l-a găsit pe bărbat inconștient și a chemat imediat autoritățile.

Tânăr din Prahova, mort după ce s-a electrocutat la pescuit

Polițiștii din cadrul Secției Rurale Apostolache au ajuns la fața locului și l-au găsit pe bărbat căzut lângă mașina sa, aflată pe un drum neamenajat care ducea către o baltă. Lângă autoturism erau și sculele, semn că victima tocmai se pregătea pentru o partidă de pescuit.

Un echipaj medical a intervenit de urgență și a început manevrele de resuscitare. Din păcate, după mai multe minute de încercări, medicii nu au mai putut face nimic pentru tânărul de 31 de ani, fiind declarat decesul la fața locului. Potrivit primelor informații, tragedia s-a produs după ce bărbatul a atins accidental firele electrice cu undița telescopică. Descărcarea electrică a fost extrem de puternică, bărbatul neavând nicio șansă, conform Observatorprahovean.ro.

Care este cauza decesului

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova. Necropsia urmează să stabilească oficial cauza decesului, însă toate indiciile duc către electrocutare accidentală în timpul transportării echipamentului de pescuit. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Pe 22 august, un bărbat din județul Prahova și-a pierdut viața după ce s-a înecat în timp ce pescuia pe brațul Măcin – Dunărea Veche, în județul Tulcea. Tragedia s-a produs în jurul orei 20:00, într-o zonă în care pescarii amatori se duc destul de des. Victima ar fi intrat în apă pentru a-și recupera cârligul agățat, însă nu a mai reușit să iasă la suprafață.

La fața locului au intervenit pompierii militari, voluntarii din zonă și un elicopter de la Galați. După aproape două ore de căutări, trupul neînsuflețit al pescarului prahovean a fost găsit și scos la mal. Din păcate, echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic, fiind declarat decesul.

