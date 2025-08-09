Tânăr sfâșiat în larg de un rechin. Cum a reușit să scape cu viață din colții fiarei. Imagini șocante

Un tânăr a supraviețuit ca prin minune atacului unui rechin. După ce a scăpat cu bine din colții fiarei, a povestit întreaga sa aventură. Cu siguranță se poate considera una dintre cele mai norocoase persoane din lume.

Un tânăr aflat la pescuit a fost sfășiat de un rechin

O zi normală la pescuit subacvatic s-a transformat într-o . Chance Armand se afla la pescuit, la aproximativ 30 km de coasta Pensacola, în Florida. Nu era pentru prima dată când făcea asta, însă ziua avea să îi rezerve o adevărată surpriză.

În momentul în care făcea o baie în larg, Armand a văzut umbra rechinului. S-a panicat, însă a știut că trebuie să acționeze rapid pentru a se salva. A început să înoate, dar

Chance Armand a povestit pentru că era destul de familiarizat cu rechinii, având în vedere că i-a mai văzut când a mers la pescuit. Totuși, de data asta, interacțiunea cu fiara a fost diferită, astfel că s-a văzut nevoit să lupte pentru viața sa.

Tănărul a avut noroc și s-a ales doar cu o rană

Pentru a scăpa cu viață, tânărul și-a pus genunchiul între el și rechin. Animalul l-a mușcat de genunchi, după care s-a întors în adâncuri. Rănit și plin de sânge, Chance a reușit să înoate până la barcă, acolo unde prietenii l-au ajutat cum au știut ei mai bine.

Tinerii au improvizat un garou dintr-un tricou, o bandă de harpon și un cuțit de filetat. Chiar dacă au fost marcați de acest incident, prietenii lui Chance nu au ratat ocazia de a se poza în barcă alături de el pentru a păstra vie amintirea acelui moment.

Pentru sursa menționată, tânărul a povestit că inițial nu a simțit durere după mușcătură, ci doar o presiune puternică la nivelul genunchiului. Imediat după ce a ajuns la o zonă cu semnal, Chance Armand a chemat ambulanța, care l-a așteptat la doc și care l-a transportat de urgență la spital.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu am avut nicio ruptură de tendon, nicio fractură, nicio arteră afectată. Doar o rană urâtă, mare, în zona în care a fost smulsă carnea. Data viitoare când voi merge în mare, mă voi asigura că am un garou pregătit.”, a spus ironic Chance Armand.