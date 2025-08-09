News

Tânăr sfâșiat în larg de un rechin. Cum a reușit să scape cu viață din colții fiarei. Imagini șocante

Un tănăr aflat la pescuit subacvatic a fost atacat de un rechin. Cum s-a încheiat, de fapt, cursa de supraviețuire și cum a reușit să scape de fiară.
Claudia Şoiogea
09.08.2025 | 20:00
Tanar sfasiat in larg de un rechin Cum a reusit sa scape cu viata din coltii fiarei Imagini socante
Povestea tânărului care a supraviețuit atacului unui rechin. Sursa foto: Facebook/ Chance Armand

Un tânăr a supraviețuit ca prin minune atacului unui rechin. După ce a scăpat cu bine din colții fiarei, a povestit întreaga sa aventură. Cu siguranță se poate considera una dintre cele mai norocoase persoane din lume.

Un tânăr aflat la pescuit a fost sfășiat de un rechin

O zi normală la pescuit subacvatic s-a transformat într-o cursă de supraviețuire pentru un tânăr. Chance Armand se afla la pescuit, la aproximativ 30 km de coasta Pensacola, în Florida. Nu era pentru prima dată când făcea asta, însă ziua avea să îi rezerve o adevărată surpriză.

În momentul în care făcea o baie în larg, Armand a văzut umbra rechinului. S-a panicat, însă a știut că trebuie să acționeze rapid pentru a se salva. A început să înoate, dar animalul s-a repezit asupra lui și l-a mușcat de picior.

Chance Armand a povestit pentru The Sun că era destul de familiarizat cu rechinii, având în vedere că i-a mai văzut când a mers la pescuit. Totuși, de data asta, interacțiunea cu fiara a fost diferită, astfel că s-a văzut nevoit să lupte pentru viața sa.

Tănărul a avut noroc și s-a ales doar cu o rană

Pentru a scăpa cu viață, tânărul și-a pus genunchiul între el și rechin. Animalul l-a mușcat de genunchi, după care s-a întors în adâncuri. Rănit și plin de sânge, Chance a reușit să înoate până la barcă, acolo unde prietenii l-au ajutat cum au știut ei mai bine.

Tinerii au improvizat un garou dintr-un tricou, o bandă de harpon și un cuțit de filetat. Chiar dacă au fost marcați de acest incident, prietenii lui Chance nu au ratat ocazia de a se poza în barcă alături de el pentru a păstra vie amintirea acelui moment.

tânăr atacat de rechin
Chance Armand înota în momentul în care l-a atacat rechinul. Sursa foto: Facebook/ Chance Armand

Pentru sursa menționată, tânărul a povestit că inițial nu a simțit durere după mușcătură, ci doar o presiune puternică la nivelul genunchiului. Imediat după ce a ajuns la o zonă cu semnal, Chance Armand a chemat ambulanța, care l-a așteptat la doc și care l-a transportat de urgență la spital.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu am avut nicio ruptură de tendon, nicio fractură, nicio arteră afectată. Doar o rană urâtă, mare, în zona în care a fost smulsă carnea. Data viitoare când voi merge în mare, mă voi asigura că am un garou pregătit.”, a spus ironic Chance Armand.

