Tânăra amenințată cu moartea de tată, mărturie șocantă despre teroarea trăită încă din copilărie: „Am fugit de acasă la 18 ani ca să scap!”

O tânără cunoscută în mediul online a făcut mărturii cutremurătoare despre coșmarul trăit alături de tatăl ei alcoolic și violent. Bătută în copilărie, amenințată și forțată să fugă de acasă la doar 18 ani, influencerița a povestit pentru FANATIK cum teroarea nu s-a oprit nici după ani de tăcere. Recent, bărbatul a fost reținut de poliție, după ce și-a agresat din nou soția și a lansat amenințări de moarte.

Ce se întâmplă cu tatăl Karlei Pușcaș după reținere și care sunt următorii pași în justiție?

O influenceriță din Timișoara și-a făcut publică drama personală printr-un . Karla Pușcaș, în vârstă de 23 de ani, a povestit cu lacrimi în ochi despre traumele suferite din cauza tatălui său. Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, este cunoscut pentru comportamentul agresiv și problemele cu alcoolul. Karla a dezvăluit că acesta a fost violent atât cu ea, cât și cu mama sa, o femeie de 48 de ani.

După reținerea tatălui și audierile îndelungate la poliție și Parchet, Karla a povestit pentru FANATIK despre cele 10 ore petrecute în secții, despre ordinul de protecție provizoriu primit și despre procesul programat pentru sfârșitul lunii august.

„L-au reținut aseară pentru 24 de ore și astăzi, din ce am înțeles, au fost la Judecătorie. A stabilit procurorul că el a trimis mesajul acela și cred că o să-l aresteze pentru 30 de zile.

Cum au decurs audierile și ce urmează în cazul ordinului de protecție primit tânăra amenințată cu moartea de tată?

Da, 10 ore am stat. Am fost șase ore la secția 3 și după aia încă patru ore la secția 4. Am ajuns la secția 3, la ora 11 dimineața. Ni s-au luat declarații pe rând. Prima oară mamei mele și după mine.

După a venit cineva și de la Parchet. Ne-a luat și el declarații la fiecare pe rând. La sfârșit am fost să-mi facă și mie chestionarul în urma căruia am primit ordinul de protecție provizoriu și monitorizarea electronică. Deocamdată este pe 5 zile, doar că o să se prelungească în instanță.

Azi dimineața am fost anunțată că în 28 august o să am procesul pentru ca ordinul meu de protecție să fie prelungit”, a declarat tânăra amenințară cu moartea de propriul ei tată, pentru FANATIK.

Cum au evoluat conflictele familiale și ce a determinat-o pe Karla să-și facă publică povestea?

Femeia a povestit despre anii întregi de certuri, la care a fost supusă ea și mama sa. Deși au depus plângeri și au avut ordine de protecție în trecut, mama ei a ales să ierte și să-i mai dea o șansă tatălui. Situația a escaladat recent, când, după ce tatăl a ținut-o închisă în casă pe mama sa, a agresat-o din nou pe stradă, pe 18 iulie 2025. Fapt pentru care mama a primit un nou ordin de protecție și monitorizare electronică.

Karla a dezvăluit că înaintea acestui incident, tatăl a amenințat-o telefonic atât pe ea, cât și pe mama, iar din teamă a decis să-și facă publică povestea printr-un videoclip pe TikTok.

„Scandalurile, bătăile și certurile au fost constante de când sunt mică. Mereu au fost. M-a bătut și pe mine, și pe mama, și câinele. Eu la 18 ani am plecat de acasă, m-am mutat singură ca să nu mai stau cu ei. Doar că mama a ales să stea în continuare. Noi în trecut am mai depus plângeri la poliție, am mai avut ordin de protecție, doar că mama a ales atunci să-l ierte și să-i dea o șansă.

Acum două luni a fost o situație, când a închis-o în casă. Am mers la poliție, am mutat-o de la el. Doar că acum, în 18 iulie, a prins-o când a ieșit de la lucru pe stradă și a bătut-o. Atunci a cerut și a primit mama din nou ordinul de protecție și monitorizarea electronică.

Înainte cu o zi de bătaie aia a fost sunată de pe telefonul unei vecine de către tatăl meu. A amenințat-o că nu o să scape nici ea, nici fiică-sa. A doua zi a bătut-o, deci clar, își duce amenințările la bun sfârșit. Din acest motiv am făcut acel video pe TikTok. M-am speriat când am auzit de acel mesaj de amenințare primit”, a mai mărturisit, vădit afectată, Karla Pușcaș.

Cine ar fi cu adevărat responsabil pentru mesajele amenințătoare?

Karla a explicat că, deși tatăl său își recunoaște paternitatea, are dubii privind autorul real al mesajului amenințător, suspectând că ar fi fost scris de femeia cu care acesta avea o relație. Totuși, bărbatul și-a recunoscut implicarea și a declarat că a distrus cartela și telefonul folosite. Influencerița a mai dezvăluit că mama sa a plecat de acasă abia acum două luni, iar tatăl său avea o relație cu acea femeie încă dinainte să se nască ea, o situație pe care mama a ales să o ignore.

„Sunt și copilul lui, doar că eu încă sunt de părere că mesajul ăla nu a fost scris de el, de fapt, ci de femeia cu care umbla. Dar el a declarat că el a trimis mesajul și că a aruncat cartela și telefonul. Din ce am aflat, el și-a recunoscut fapta.

Mama abia acum două luni a plecat de acasă. Dar tatăl meu umbla cu femeia asta dinainte să mă nasc eu și a ținut-o așa. Mama știa că mai ține legătura cu ea, dar… Nu știu. A ales să ignore acest fapt.

Probabil mama va mai merge la audieri, pentru că acum se citează și dosarul cu bătaia ei din 18 iulie. Am înțeles că se vor folosi și imaginele de pe camerele de luat vederi”, a mai povestit influencerița, pentru FANATIK.

Cum a încercat Karla să-și ierte tatăl grav bolnav, în ciuda abuzurilor și dependenței lui?

În final, tânăra amenințată cu moartea de tată a mărturisit că, deși a pierdut contactul cu tatăl său după ce s-a mutat, a încercat recent să-i ofere o nouă șansă, în speranța că s-a schimbat, după ce a aflat că acesta este grav bolnav. Totodată, Karla a subliniat că bărbatul a avut de-a lungul timpului și o luptă cu dependența de alcool, o problemă prezentă încă din copilăria sa.

„Nu a avut cum să mai fie violent cu mine acum pentru că m-am mutat și nu mai avea acces. Am pierdut legătura cu el pe tot parcursul anilor. În iarnă, însă, am aflat că este foarte bolnav și am zis că îi mai dau o șansă, sperând că poate s-a schimbat. Dar n-a fost cazul.

Știu că are ceva probleme cu inimă și cred că și ceva tip de cancer. Din ce mi-a spus mama, medicii nu-i mai dădeau foarte multe șanse și de asta am ales să îi mai dau o șansă. Mereu a avut probleme și cu alcoolul. Din copilărie el a fost cu problema asta”, a încheiat Karla.