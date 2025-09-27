Tânăra cu care Lamine Yamal s-a afișat înainte de Nicki Nicole a rupt tăcerea. Mesaj uluitor despre noua relație a starului de la Barcelona

După luni de discreție și controverse tânăra cu care Lamine Yamal s-a afișat înainte de Nicki Nicole a rupt tăcerea. A transmis un mesaj uluitor despre noua relație a starului de la Barcelona. A uimit pe toată lumea cu dezvăluirea sa.

ADVERTISEMENT

Tânăra cu care Lamine Yamal s-a afișat înainte de Nicki Nicole a rupt tăcerea

Fati Vasquez, femeia cu care a apărut Lamine Yamal în timpul unei vacanțe în Italia, dă cărțile pe față. Tânăra de 30 de ani a discutat deschis despre legătura pe care a avut-o cu starul de la Barcelona înainte să o cunoască pe Nicki Nicole.

La scurtă vreme după ce fotbalistul, care , a confirmat că formează un cuplu cu artista de 25 de ani încep să iasă la iveală mai multe informații. Cunoscuta influenceriță a vorbit extrem de sinceră în ceea ce privește legătura pe care o au în prezent cei doi tineri.

ADVERTISEMENT

Invitată în cadrul unui podcast, aceasta nu s-a putut abține să nu discute despre sentimente. Susține că din partea jucătorului de 18 ani ar fi dragoste reală. De asemenea, îndrăgita artistă ar fi acceptat relația din alte considerente.

„Nu cred că există iubire adevărată în relația lui Lamine cu Nicki Nicole. Cred că el este foarte îndrăgostit de ea, dar ea nu este îndrăgostită de el.

ADVERTISEMENT

Cred că ea este acolo pentru că poate avea de câștigat”, a declarat Fati Vazquez, conform unei filmări postate pe rețeaua . Oamenii au reacționat instant după ce au auzit dezvăluirea făcută de aceasta.

ADVERTISEMENT

Reacția internauților la dezvăluirea făcută de Fati Vasquez

„Wow, asta e interesant. Dacă e adevărat, pare un caz clasic de dragoste versus comoditate… Nicki Nicole s-ar putea să se joace, în timp ce Lamine e cu adevărat implicat”, e unul dintre comentariile din social media.

„Oare își dă seama că același lucru se aplică și în cazul ei?”, a notat o altă persoană. Un comentator a fost de părere că Fati Vasquez este geloasă pe relația amoroasă dintre starul de la Barcelona și Nicki Nicole.

ADVERTISEMENT

Lamine Yamal, calendar cu întâlniri amoroase?

Influencerița în vârstă de 30 de ani a ținut să sublinieze că nu a fost nimic romantic între ea și jucătorul de fotbal. Fati Vasquez și Lamine Yamal și-au petrecut vacanța din vara anului acesta în calitate de prieteni.

Femeia a mai adăugat faptul că ar avea un calendar în care notează întâlnirile amoroase. În acest sens a povestit o întâmplare destul de amuzantă care s-a petrecut în urmă cu buni bune.

Înainte ca sportivul să devină major ar fi avut mai multe întrevederi cu diferite tinere. Se pare că agentul lui Lamine Yamal este cel care îi gestionează și îi programează, de fapt, întâlnirile cu diverse domnișoare.

„Înainte de a ieși la o întâlnire cu mine Lamine Yamal se întâlnise cu o altă fată cu o zi înainte. Mi-am dat seama din niște fotografii pe care le-am postat. A văzut că era același loc în care fusese și ea.

Fata aceea m-a sunat și mi-a spus: «Ai fost cu Lamine? Am plecat cu o zi înainte să vii tu»”, a dezvăluit Fati Vasquez, scrie . Totul s-a petrecut la numai câteva zile după ce a ajuns în Italia pentru a-l întâlni pe Lamine Yamal.

Anterior, starul de la Barcelona și frumoasa influenceriță au conversat pe social media. Au discutat vreme de aproximativ 8 luni înainte de a se cunoaște în realitate. Momentan, nu se știe cine e fata misterioasă pe care fotbalistul a încercat să o cucerească.

Ce a povestit Fati Vasquez despre vacanța cu Lamine Yamal

Fati Vasquez a măturisit la un moment dat că nu are niciun interes financiar în acest triunghi amoros. Mai exact, este vorba de cel în care o implică alături de Lamine Yamal și actuala parteneră de viață, Nicki Nicole.

„Sunt o femeie independentă încă de când am împlinit 18 ani. Sunt creatoare de conținut de mai bine de 10 ani, cu mult înainte ca Lamine să fie persoană publică. Am o carieră solidă și autonomă.

Pe durata șederii mele, am descoperit că o altă fată a fost acolo înaintea mea și a fost o chestiune de ore să ne întâlnim. Informația asta a fost un șoc pentru mine, așa cum s-ar fi întâmplat cu oricine ar fi fost în poziția mea.

S-a insinuat că, dacă Lamine Yamal nu ar fi fost cunoscut, nu l-aș fi remarcat. Însă cred că e corect să spun că, dacă eu nu aș fi avut notorietatea pe care o am, nici el nu m-ar fi remarcat”, a spus Fati Vazquez, potrivit .