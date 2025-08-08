Tânără de 19 ani din Gorj, terorizată de fostul iubit. Bărbatul, cu ordin de protecție, a intrat peste ea în casă și i-a lovit părinții

Caz revoltător în Gorj. Un tânăr a intrat în casă peste fosta iubită și părinții ei, iar mai apoi i-a lovit cu pumnii și picioarele. El avea ordin de protecție emis cu doar o zi în urmă, însă, orbit de gelozie și de aburii alcoolului, a intrat pe geam și a bătut întreaga familie.

A intrat în casă peste fosta iubită și i-a bătut familia

Scenele violente au avut loc în comuna Bărbătești, județul Gorj. Un tânăr din Sărdănești a mers până la locuința fostei iubite, din Baia de Fier, și , pe fereastră. Incidentul a avut loc joi, 7 august, în jurul orei 4.30.

Odată intrat în locuință, acesta a început să împartă pumni și picioare atât fetei, cât și părinților. De asemenea, acesta a distrus și ușa de acces. Polițiștii au fost alertați prin intermediul unui apel la 112.

„La data de 7 august 2025, polițiștii Secției 6 Poliţie Rurală Târgu Cărbuneşti au fost sesizaţi prin apel 112 de un bărbat, de 25 de ani, din satul Bărbătești, cu privire la faptul că un tânăr, de 19 ani, din Sărdănești, ar fi pătruns în locuința sa și i-a agresat fizic pe apelant, pe părinții acestuia și pe concubina sa în vârstă de 19 ani, din Baia de Fier.

La fața locului s-au deplasat echipa operativă din cadrul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești și lucrătorii Secției 6 Poliţie Rurală Târgu-Cărbuneşti, care au stabilit faptul că la data de 7 august 2025, în jurul orei 04:30, tânărul de 19 ani ar fi pătruns fără drept, pe o fereastră care nu era prevăzută cu geam, în locuința apelantului în care se aflau părinții acestuia în vârstă de 53 și 58 de ani și concubina sa, lovindu-i cu pumnii și picioarele la nivelul corpului și al capului, pe fondul geloziei și consumului de alcool, provocându-le leziuni și distrugând ușa de acces a imobilului”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Agresorul avea deja un ordin de protecție emis pe numele lui

Autoritățile au mai precizat faptul că tânărul avea un emis chiar cu o zi în urmă. Acesta era valabil pentru o perioadă de șase luni. Polițiștii au identificat și alte probleme. Agresorul a mers la casa fetei cu mașina. Astfel, s-a descoperit că acesta avea permisul de conducere suspendat și era și băut.

„În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că bărbatul de 19 ani s-a apropiat la mai puțin de 50 de metri de adresa de reședință a fostei sale concubine (tânăra de 19 ani), situată în comuna Bărbătești, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis de Judecătoria Târgu Cărbunești la data de 06.08.2025, măsuri dispuse pentru o perioadă de 6 luni.

De asemenea, polițiștii au stabilit că bărbatul de 19 ani s-a deplasat la fața locului conducând un autoturism, având permisul suspendat și aflându-se sub influența alcoolului cu o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au mai transmis oamenii legii.

Cei doi tineri au mai avut scandaluri și în trecut

Polițiștii din Gorj au mai precizat că cei doi au mai avut probleme și în trecut. Oamenii legii au mai fost sesizați în legătură și cu alte scandaluri. În acest context, până acum, au mai fost emise alte trei ordine de protecție provizorii.

„În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea ordinului de protecție, violenţă în familie, lovirea sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

La aceeași dată, polițiștii Secției 6 au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbatul de 19 ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea ordinului de protecție, violenţă în familie, lovirea sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, față de acesta fiind luată măsura reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj”, a mai transmis sursa citată.