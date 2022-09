Tânără de 22 de ani din Iran, decedată după ce a fost bătută de poliția morală. Reacții de condamnare din întreaga lume

O femeie în vârstă de 22 de ani a murit într-un spital iranian la câteva zile după ce a fost reținută de poliția morală a regimului pentru că nu ar fi respectat reglementările privind purtarea hijabului.

Mahsa Amini călătorea împreună cu familia sa din provincia Kurdistan din vestul Iranului către capitala Teheran, pentru a-și vizita rudele, când ar fi fost arestată pentru că nu a respectat normele stricte ale țării privind îmbrăcămintea femeilor. Martorii au declarat că Amini a fost bătută în duba poliției, o acuzație negată de poliție, scrie .

Acest episod tragic vine la doar câteva săptămâni după ce președintele iranian, Ebrahim Raisi, , a ordonat o represiune a drepturilor femeilor și a cerut o aplicare mai strictă a codului vestimentar obligatoriu al țării, care cere ca toate femeile să poarte acoperământul hijab.

Familia lui Amini a fost anunțată că aceasta a fost dusă la spital la câteva ore după ce a fost arestată. Ea a fost transferată la o unitate de terapie intensivă la spitalul Kasra.

Potrivit Hrana, o organizație iraniană pentru drepturile omului, familiei lui Amini i s-a spus, în timpul arestării, că va fi eliberată după o “sesiune de reeducare”.

Poliția a declarat ulterior că Amini suferise un atac de cord. Cu toate acestea, familia lui Amini a contestat acest lucru și a declarat că aceasta era sănătoasă și că nu avusese probleme de sănătate.

Amini a fost în comă după ce a ajuns la spital, a declarat familia sa, adăugând că personalul spitalului le-a spus că aceasta se afla în moarte cerebrală. Fotografii cu Amini întinsă pe patul de spital, în comă, cu bandaje în jurul capului și tuburi de respirație, au circulat pe rețelele de socializare.

Mulți iranieni, inclusiv persoane pro-guvernamentale, își exprimă indignarea pe platformele de socializare cu privire la însăși existența poliției moralității, cunoscută și sub numele de Patrule de orientare, și folosesc hashtag-uri care se traduc prin Patrule de crimă.

Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri care par să arate ofițeri care rețin femei, le târăsc pe jos și le iau cu forța.

Mulți iranieni îl acuză direct pe liderul suprem, Ali Khamenei. Pe rețelele de socializare se redistribuie un discurs vechi al acestuia, în care justifică rolul poliției morale și insistă că, sub regimul islamic, femeile trebuie să fie obligate să respecte codul vestimentar islamic.

Islamic Republic killed this woman to enforce hijab.

After days in a coma, source said “Mahsa Amini, 22, died today”.

She was beaten up by morality police because of wearing “bad hijab”.

Iranian women are outraged. Forced hijab is the main pillar of religious dictatorship.

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih)