Tânără găsită moartă pe un câmp din Bihor. Fata ar fi fost ucisă de un bărbat eliberat din pușcărie pentru bună purtare. Acesta fusese închis 14 ani

Descoperire macabră într-un sat din județul Bihor. O fată de 18 ani a fost găsită moartă pe câmp, în Parhida, comuna Tămășeu. Tânăra ar fi fost ucisă în cursul zilei de vineri, 8 mai 2026. FANATIK are primele informații chiar de la fața locului despre această nenorocire.

Tânără ucisă de un fost pușcăriaș, găsită moartă pe un câmp de rapiță din Bihor

Vă avertizăm că urmează să relatăm detalii care vă pot afecta emoțional. Polițiștii și medicii au ajuns de urgență pe un câmp de rapiță din localitatea bihoreană Parhida, unde au găsit o tânără într-o baltă de sânge, tăiată la gât. Din informațiile obținute de FANATIK de la primarul comunei Tămășeu, se pare că fata era încă la liceu și făcea practică la o fermă de capre din zonă.

Tânăra de 18 ani, pe nume Alicia, era cu treabă în Parhida împreună cu o bătrânică, cel mai probabil bunica ei. Fata învăța la Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamasi Aron” din Borș, localitate aflată la granița cu Ungaria. Se pare că, din ceea ce a aflat edilul, bărbatul care ar fi omorât-o a făcut pușcărie în trecut.

Dezvăluiri în exclusivitate despre crima din vestul României

A stat în spatele gratiilor timp de 14 ani, însă a fost eliberat cu 8 luni înainte de termen pentru bună purtare. Cel care i-a luat viața fetei ar fi paznic la oi și capre, muncind, de asemenea, la firma unde fata făcea practică.

„Este o fată de aici din comună. A fost omorâtă de un bărbat care a ieșit din închisoare anul trecut, unde a stat 14 ani, dar a fost eliberat mai devreme cu opt luni pentru bună purtare. Se cunoșteau. Băiatul era cioban, păzea caprele, iar fata făcea practică la ei cu o bătrânică. Mergeau cu caprele pe câmp. Bătrânica a avut suspiciuni că fata nu s-a mai întors și când s-a întors a găsit-o pe fată în rapiță. I-a tăiat gâtul. Nu știm mai multe detalii, acolo sunt criminaliștii, e toată lumea”, a dezvăluit primarul comunei Tămășeu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Suspectul, căutat de polițiști

Din primele informații apărute în presa locală, se pare că suspectul ar fi fugit de la fața locului, iar polițiștii sunt în aceste momente pe urmele sale. Nu se știe cu exactitate contextul în care a avut loc această crimă și nici dacă între tânără și respectivul bărbat, care are antecedente penale, comițând o altă crimă în trecut, exista o relație apropiată. Toate detaliile urmează să fie stabilitate de criminaliști în urma investigației care a început deja.

Ce riscă dacă va fi declarat vinovat

Dacă respectivul suspect va fi confirmat drept vinovat pentru moartea Aliciei, ar urma să fie condamnat în baza , recent intrată în vigoare. Judecătorii vor ține cont și de faptul că acesta 14 ani tot pentru crimă. Pedeapsa bărbatului poate crește până la 25 de ani, ba chiar poate face pușcărie pe viață.

Se va ține cont, în cazul procesului care urmează să fie deschis pentru această moarte, de o serie de aspecte care cântăresc greu în decizia pe care instanța o va lua: premeditarea faptei, cruzimea, istoricul de violență, dar și faptul că individul a fugit de la fața locului. Rămâne de văzut dacă făptașul va fi găsit repede de polițiști sau ne vom confrunta cu un alt caz Gânj.