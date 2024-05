Tânărul care a provocat accidentul de la Timișoara, soldat cu moartea fetei de 17 ani, se apără: ”Nu aveam viteză, 115-120 maxim”

Tânărul de 19 ani care a provocat , se apără în urma acestei tragedii. Pe cine dă vina pentru producerea evenimentului.

Cum se apără tânărul de 19 ani acuzat că a provocat accidentul de la Timișoara soldat cu moartea prieteni sale: ”Nu aveam viteză, 115-120 km/h maxim”

Luni, 13 mai 2024, o tragedie rutieră a avut loc în vestul țării. Un șofer începător, în vârstă de 19 ani, a fost rănit și pasagera din mașina sa, în vârstă de 17 ani, și-a pierdut viața într-un accident rutier petrecut în apropiere de Timișoara.

Tânărul se afla la volanul unui bolid destul de puternic, un BMW. Pe DN 59 A dinspre Timișoara înspre localitatea Beregsău Mare a pierdut controlul asupra mașinii.

Vehiculul s-a răsturnat în afara părții carosabile. Șoferul avea permis de conducere de doar patru zile. El primise mașina cadou de la mama lui în urmă cu doar o zi.

Marți, 14 mai, înainte de a intra la audierile de la poliție, șoferul care conducea mașina în care se afla și fata de 17 ani a afirmat că este nevinovat. El a prezentat și o explicație pentru accident.

Băiatul a spus că el doar a încercat să evite un autoturism care i-ar fi tăiat calea. Din spusele sale, victima acestui accident, aflată pe scaunul din dreapta, nu purta centură de siguranţă. În momentul impactului, tânăra de 17 ani a fost aruncată din maşină. Șoferul începător mai spune că vrea să se facă dreptate.

”Îmi aduc aminte că am ieşit din maşină şi am căutat-o pe Moni şi nu am găsit-o. Am găsit-o după cinci minute pe câmp, la 100 de metri de maşină. Sunt nevinovat. Am şi martori. Mi-a tăiat calea şi a plecat, nici nu a oprit.

Aveam centura de siguranţă. Am şi urmă aici cum am ţinut centura. Ea nu avea. I-am zis să o pună înainte să plecăm, dar a zis că nu suportă. Nu aveam viteză, aveam 115-120 maxim”, a afirmat şoferul de 19 ani, care a provocat tragicul accident din apropiere de Timișoara, conform .

În ziua tragediei, . Aceasta nu a avut nicio șansă de supraviețuire, din cauza politraumatismelor suferite în urma impactului.