Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România

Plasat în arest preventiv încă de la începutul anului, elevul de 17 ani pentru care SUA a solicitat extrădarea, poate merge din nou la școală. Lucas A.I. a primit acordul judecătorilor de la Curtea de Apel București de a părăsi domiciliul pentru a se prezenta la Serviciul de Probațiune, dar și pentru a se prezenta la o unitate de învățământ din București.

Elevul român care a băgat spaima în școlile din SUA merge din nou la liceu

Elevul Lucas A.I., cercetat în SUA într-un dosar de terorism și pornografie, a cerut judecătorilor să poată părăsi arestul la domiciliul în fiecare zi, de luni până vineri, în intervalul 07:00 – 16:00, pentru a putea participa la cursurile școlare. Lui i s-a impus deja să poarte în permanență un dispozitiv electronic de supraveghere.

Avocatul minorului a declarat în fața judecătorilor că ”inculpatul Lucas A.I. este elev în clasa XII iar această perioadă de timp este importantă în viaţa şi dezvoltarea acestuia, cu atât mai mult cu că, la sfârşitul anului şcolar, urmează să susţină examenul de bacalaureat”.

Procurorii se opun, susținând că minorul reprezintă ”pericol pentru ordinea publică”

De asemenea, apărătorul băiatului spune că există îmbunătățiri în conduita acestuia, în sensul că, ”anul trecut a reușit să termine clasa a XI-a cu media 9:50” și că dorește reintegrarea în societate. De asemenea, el dorește să arate organelor de cercetare penală că a devenit ”serios și obține note bune la școală”.

Magistrații au admis cererea minorului, însă decizia nu este definitivă. Parchetul a făcut deja apel, considerând că ” încuviinţarea cererii principale ar lipsi total de conţinut măsura arestului la domiciliul având în vedere gravitatea faptelor, modul și circumstanțele de comitere”. De asemenea, procurorii consideră că instanța trebuie să aibă în vedere starea de pericol pentru ordinea publică pe care acesta o reprezintă.

FBI a cerut extrădarea puștiului român pentru 450 de amenințări cu bombă și atac armat. În plus, a determinat șase adolescente să-i trimită poze indecente

Elevul român de 17 ani , fiind bănuit că, în perioada 2023 – 2024, a determinat cel puțin șase adolescente din America să trimită poze indecente cu ele. Unele dintre ele au refuzat, motiv pentru care românul a trimis amenințări cu bombă școlilor din SUA, în numele fetelor.

FBI l-a identificat pe adolescentul român și a solicitat, prin intermediul autorităților americane, extrădarea acestuia. În primăvara anului 2025, justiția română a respins cererea de extrădare formulată de SUA, însă decizia nu este definitivă.

Peste 450 de amenințări cu bombă și/sau cu atac armat au fost înregistrate în numele lui Lucas, începând cu decembrie 2022.

Mesajele de amenințare la instituțiile românești, din luna noiembrie, au fost ”opera” aceluiași licean

În septembrie 2025, Lucas a recidivat, fiind identificat drept transmise mai multor școli și instituții publice din București și din țară.

„Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”, sunt doar câteva dintre mesajele transmise de elevul român.

Noul dosar este instrumentat de DIICOT, care, potrivit informațiilor FANATIK, a găsit în dispozitivele personale ale băiatului aproape 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de stat de pe întreg teritoriul României. O parte dintre acestea au primit amenințări ”cu comiterea unor atacuri armate de ucidere în masă (mass-shooting)”.

Motivarea judecătorului: ”Dosarul nu este afectat de părăsirea domiciliului”

Și în acest caz, judecătorii au stabilit măsura preventivă a arestului la domiciliu, iar în noiembrie 2025, tânărului i s-a permis să meargă la școală.

”Nu există nicio justificare concretă, în opinia judecătorului de drepturi şi libertăţi, care să conducă la respingerea cererii.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că scopul măsurii preventive a arestului la domiciliu, respectiv acela al asigurării bunei desfăşurări a procesului penal şi al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni, nu este afectat prin părăsirea domiciliului de către inculpatul Lucas A.I. pentru a participa la cursurile de învăţământ”, se arată în motivarea Curții de Apel București.