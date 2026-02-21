Tânărul Denis Radu, decisiv în Turcia! Pasă genială de gol dată chiar în prelungiri. Video

ADVERTISEMENT

Denis Radu a semnat în această iarnă cu Eyupspor. Fundașul lateral a fost adus sub formă de împrumut la formația din Turcia, iar evoluțiile de până acum au fost solide, semn că internaționalul de tineret se simte bine la noua sa echipă.

Denis Radu, pasă de gol genială în Turcia

Eyupsor s-a impus în ultima etapă din campionatul Turciei, scor 1-0 în fața lui Genclerbirligi. Unicul gol al partidei a fost marcat în prelungiri, în minutul 90+1, iar Denis Radu a reușit să fie decisiv.

Introdus pe teren în minutul 83, Denis Radu a oferit o pasă genială la golul marcat de Altunbas. Aflat între doi adversari în treimea adversă, internaționalul român a trimis ideal o minge pe culoar, iar colegul său a înscris cu un șut la colțul lung.

Totodată, în Eyupsor – Genclerbirligi a evoluat și Dorin Rotariu. Fostul fotbalist de la Dinamo sau FCSB a început meciul din postura de rezervă și a fost introdus pe teren în minutul 73.

Eyupspor a urcat pe locul 14 în prima ligă din Turcia după victoria obținută în fața lui Genclerbirligi. Formația la care evoluează Denis Radu și Dorin Rotariu are 21 puncte acumulate în 23 etape.

Ce a declarat Denis Radu în momentul transferului în Turcia

, în contextul în care . La scurt timp după transfer, fundașul lateral s-a arătat încântat de noua provocare și a expus că vrea să demonstreze că merită să rămână la formația turcă.

„Sunt bucuros pentru această șansă și sunt convins că e un moment din carieră pe care-l pot fructifica. Am trecut printr-o perioadă mai delicată din cauza acelei accidentări, dar e un episod care a rămas în urmă. Acum sunt cu mintea doar la noul meu club și vreau să ajut pentru a obține rezultate deosebite. Abia aștept și întâlnirea cu suporterii.

Va fi o mare provocare pentru mine să joc într-un campionat puternic precum cel din Turcia, împotriva unor adversari de top. Vreau să mulțumesc agentului meu, Cengiz Erten, precum și celor de la Petrolul pentru toată perioada petrecută acolo și fiindcă au acceptat acum propunerea lui Eyupspor”, a declarat Denis Radu.

Cine este Denis Radu

Denis Radu este un produs al academiei Poli Timișoara. Jucătorul originar din Caransebeș a fost împrumutat pentru prima dată la Petrolul Ploiești în 2023, iar la finalul împrumutului a fost transferat definitiv de „lupii galbeni”.

În perioada petrecută la formația ploieșteană, a bifat 54 de apariții în toate competițiile, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.