Tânărul din Maramureș care a înjunghiat mortal un proaspăt tătic și-a aflat sentința: decizia neașteptată a magistraților

La începutul lunii noiembrie 2024, o crimă șocantă a cutremurat comuna Valea Vișeului din județul Maramureș. Un adolescent de 17 ani a atacat cu un cuțit un tânăr de 19 ani din Petrova, chiar în fața unui bar.

Proaspăt tătic, înjunghiat mortal. Ce pedeapsă a primit un tânăr din Maramureș

Incidentul s-a petrecut sub privirile șocate ale martorilor, iar victima a murit pe loc. . Autorul a fost reținut imediat după incident și de atunci a rămas în custodia autorităților.

„În această după-amiază (sâmbătă după-amiază – n.r.), la ora 17.47, Poliția Vișeu de Sus a fost sesizată prin SNUAU 112 despre faptul că o persoană ar fi fost înjunghiată în comuna Petrova, în fața unui magazin. La fața locului au intervenit de urgență polițiști și personal medical”, au transmis atunci polițiștii din cadrul IPJ Maramureș.

Tribunalul Maramureș a luat acum prima decizie în acest caz. Hotărârea magistraților schimbă definitiv viitorul adolescentului, care își va petrece următorii ani sub supraveghere strictă într-un centru specializat.

Potrivit anchetatorilor, arma crimei a fost cumpărată chiar în ziua incidentului, dintr-un magazin din apropiere. Minorul a ascuns cuțitul pe lângă braț, cu tăișul în sus, până în momentul confruntării. În fața localului, a izbucnit un conflict, iar fără ca cineva să mai poată interveni la timp.

Avea 19 ani și abia devenise tată. De ce a fost ucis

Martorii au povestit că victima a apucat să facă doar câțiva pași înapoi după ce a fost înjunghiată. A căzut pe șosea și a pierdut o cantitate uriașă de sânge foarte rapid. După atac, fratele victimei a încercat să îl prindă pe adolescent, care se urcase într-o mașină dorind să fugă de la locul tragediei, conform

Nu a apucat să facă acest lucru. A fost reținut până la sosirea oamenilor legii. Tânărul le-a spus magistraților că nu a vrut să îl omoare pe tânărul tătic, ci doar să își protejeze sora însărcinată. De asemenea, el a mai mărturisit că nu credea că dacă taie o persoană în zona piciorului o va ucide. În final, instanța l-a condamnat la 8 ani de internare într-un centru de reeducare specializat. Pe lângă această pedeapsă, el trebuie să plătească familiei victimei daune morale în valoare de 400.000 de euro.