Sport

Tânărul jucător al Universităţii Craiova care şi-a îndeplinit visul de a lucra cu Mirel Rădoi: „Când eram mic aveam tricoul lui şi el m-a adus aici!”

David Matei (19 ani) a lăsat o impresie excepțională în ultimul meci al Craiovei din 2025, când a reușit o „dublă” în victoria cu Csikszereda, scor 5-0. La final de an, puștiul a ținut să-i mulțumească lui Mirel Rădoi
Cristian Măciucă, Marian Popovici
29.12.2025 | 16:55
EXCLUSIV FANATIK
Tânărul jucător al Universităţii Craiova care şi-a îndeplinit visul de a lucra cu Mirel Rădoi: „Când eram mic aveam tricoul lui şi el m-a adus aici!”. FOTO: sportpictures.eu
David Matei este un mare admirator al lui Mirel Rădoi și a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului antrenor. Fotbalistul transferat de U Craiova de la CSA Steaua a dezvăluit că în copilărie avea tricoul roș-albaștrilor.

Mirel Rădoi, idol pentru David Matei

David Matei a ajuns la Universitatea Craiova în vara lui 2025 la cererea expresă a lui Mirel Rădoi. Oltenii l-au cumpărat pe mijlocașul ofensiv de la CSA Steaua în schimbul sumei de 75.000 de euro.

„Vreau să-i mulțumesc în primul rând pentru că el m-a adus aici la Craiova, el a avut încredere în mine. A fost o colaborare foarte frumoasă, i-am mulțumit pe această cale când a plecat. Culmea, am găsit acum acasă un tricou cu el de când eram mic. Nu am apucat să îi zic, dar sunt foarte fericit că am reușit să câștig cu dumnealui.

Clar a fost o onoare. A fost unul dintre cei mai mari fotbaliști români și pot spune că am am învățat foarte multe de la dumnealui”, a declarat David Matei, în exclusivitate pentru FANATIK.

Deși a antrenat în două rânduri U Craiova și este oltean, născut la Drobeta-Turnu Severin, Mirel Rădoi este o legendă a Stelei. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a 8 ani în Ghencea, reușind să iasă campion de 3 ori și să ajungă până în sferturile de finală ale Cupei UEFA, sezonul 2005-2006.

David Matei a reușit o „dublă” pentru Universitatea Craiova

David Matei a ieșit la rampă în ultimul meci al oltenilor din 2025. Mijlocașul ofensiv a marcat două goluri în victoria cu Csikszereda, scor 5-0. Grație acestui succes, oltenii au terminat anul pe locul 1 în SuperLiga.

David Matei e RECUNOSCATOR celor de la Steaua: „Am invatat ce inseamna FOTBALUL PROFESIONIST”

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
