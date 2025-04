Tănasă, în al nouălea cer după ce l-a „executat” pe Dorinel Munteanu: ”Sunt bucuros”

Fotbaliștii de la Oțelul Galați jubilează după ce au reușit să o învingă pe . Elevii lui Laszlo Balint au surclasat echipa fostului lor antrenor, , iar la flash-interviuri și-au exprimat bucuria, după a cincea victorie în campionat fără gol primit.

Răzvan Tănasă, entuziasmat după dubla din Sepsi – Oțelul Galați 0-3

Răzvan Tănasă, autorul unei duble de senzație, și-a manifestat fericirea. El a ținut să sublinieze însă că nu a avut o ambiție suplimentară din cauza faptului că l-a întâlnit pe fostul său tehnician, Dorinel Munteanu.

”A fost o partidă foarte dificilă. Știam că întâlnim un adversar foarte puternic. Ne-am făcut treaba și am reușit să câștigăm. Sunt bucuros că am reușit să înscriu. La primul gol am urmărit faza, credeam că e ofsaid. La al doilea gol mi-am făcut pe șut mingea.

Cred că încrederea pe care ne-o dă Mister la fiecare meci și la fiecare antrenament (n.r.- explică victoriile). Se pare că dă roade. Nu a fost o ambiție în fața fostului antrenor. Am tratat serios ca orice meci și am reușit să câștigăm. Ca la orice victorie ne bucurăm și după ne reluăm antrenamentele”, a declarat Răzvan Tănasă, la finalul partidei.

Miguel Silva și-a învins viitoarea formație

O situație neobișnuită s-a produs pentru Miguel Silva. Fundașul stânga portughez și-a înfrânt echipa pentru care, cel mai probabil, va evolua din sezonul viitor și a bifat și o pasă decisivă contra acesteia.

”Foarte bine, pentru că echipa câștigă al cincilea meci. Urmează să muncim pentru a obține și a șasea victorie. Singurul lucru important pentru noi este să intrăm pe teren și să muncim. Nu vreau să vorbesc despre asta (n.r.- că a semnat cu Sepsi).

Acum tot ce e mai important e ce se întâmplă la Galați. Tot ce e mai important e spiritul. E ceva incredibil să ai cinci victorii consecutive. Dacă ai mentalitate, victoriile vor veni. Antrenorul ne-a pregătit foarte bine în apărare (n.r.- despre faptul că nu au luat gol)”, a transmis și Miguel Silva.

Federic Maciel: ”A fost un joc superb”

Chiar dacă a triumfat în fața fostului antrenor, Federic Maciel nu a uitat perioada petrecută alături de Dorinel Munteanu. El a ținut să precizeze cât de important a fost ”Neamțul” la aducerea sa în România.

”A fost un joc superb. Cred că am jucat bine, am controlat meciul încă o dată. Sper să continuăm să fim puternici până la capăt. A fost un joc normal. Mister a fost foarte important pentru mine aici în România. Importantă este victoria.

Câștigăm meciul, avem atitudine foarte agresivă. Avem încredere în fiecare dintre noi și după obținem victoriile. Vorbim la finalul sezonului dacă vom continua.

Nu știu, Miguel Silva e un jucător foarte tehnic și bun. Poate să joace la orice echipă din România. Suntem mai buni cu un fotbal direct, în profunzime. Jucăm cu mai multă încredere. Sper să rămână așa și până la finalul sezonului”, a susținut și Federic Maciel, la .