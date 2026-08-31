Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Tănase a făcut cea mai bună alegere”. Transferul căpitanului FCSB la Omonia Nicosia, lăudat în direct! „L-a sunat personal antrenorul”. Exclusiv

Florin Tănase a plecat la Omonia Nicosia după scandalul care a izbucnit în vestiarul celor de la FCSB. Decizia fostului căpitan de a merge în Cipru a fost lăudată în direct la Fanatik SuperLiga
Cristian Măciucă
31.08.2026 | 12:45
Tanase a facut cea mai buna alegere Transferul capitanului FCSB la Omonia Nicosia laudat in direct La sunat personal antrenorul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
„Tănase a făcut cea mai bună alegere”. Transferul căpitanului FCSB la Omonia Nicosia, lăudat în direct! „L-a sunat personal antrenorul”. FOTO: Fanatik
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Tănase a făcut cea mai bună alegere, transferul căpitanului FCSB la Omonia Nicosia fiind lăudat în direct. Antrenorul l-a sunat personal pe jucător.

Florin Tănase, lăudat că a plecat de la FCSB la Omonia Nicosia

Florin Tănase a plecat de la FCSB, în Cipru, la Omonia Nicosia, acolo unde a câștiga un salariu lunar în valoare de 60.000 de euro. Decizia lui Tănase de a pleca la campioana din „Insula Afroditei” a fost lăudată de Marius Șumudică. Transferul lui Tănase la Omonia a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. Antrenorul lui CFR Cluj a jucat la Omonia Nicosia în 2004.

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„O echipă foarte puternică. Au un consorțiu american care a preluat echipa. O echipă puternică, cu fani foarte mulți. Tănase a făcut o alegere foarte bună. E o echipă care va juca în cupele europene, în Europa League. Vor întâlni Juventus, Benfica, echipe foarte puternice. E o țară care s-a dezvoltat enorm. Foarte mulți patroni, din Rusia, America, au preluat echipele. Vedețu ce a făcut Pafos. Apollon a căzut puțin, dar Omonia a crescut, a luat campionatul. Nicosia e un oraș foarte frumos.

Tănase a ales foarte bine. Pe mine m-au sunat ieri. Eu am jucat acolo un an de zile. Eu cunosc oamenii de acolo și m-au sunat și pe mine să mă întrebe despre el. Ei erau foarte încântați că pot face acest transfer. Ei nu se așteptau să îl convingă pe Tănase. Antrenorul l-a sunat personal pe Tănase. Eu știam de trei zile, dar nu credeam că se duce. Nu puteam să dezvăluit că îmi pierdeam credibilitatea. A ales foarte bine. Ei nu credeau că îl pot convinge. E privit foarte bine”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Plecarea lui Tănase, pierdere uriașă pentru clubul lui Gigi Becali

În acest sezon, Florin Tănase a jucat 8 meciuri pentru FCSB în toate competițiile. Fostul căpitan a reușit în această perioadă 1 gol și 1 assist. (n.r. – Cât de mare e pierderea pentru FCSB?) Enormă, enormă din punctul meu de vedere. E un lider. Tănase chiar merita să poarte banderola pe braț. Nu am nimic cu cei care sunt acum căpitani la FCSB. Nu e frumos să vorbesc eu, dar având în vedere ce s-a întâmplat la FCSB e o pierdere enormă. Era o voce în vestiar, avea rezultate cu această echipă. El a refuzat din China de 1.500.000 de dolari pe an. A avut ofertă de la două echipe, a refuzat și a rămas la FCSB. Dar uite că s-a ajuns într-un punct în care a trebuit să plece”, a adăugat antrenorul lui CFR Cluj.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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