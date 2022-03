Ce se întâmplă cu tancurile rusești pe care le capturează ucrainenii. Decizia neașteptată a statului atacat, după o săptămână de război

, iar urmările primelor zile de bătălie se văd deja în toate zonele atacate de către armata rusă. trimisă peste graniță.

Ucrainenii, însă, rezistă mult mai bine decât se aștepta lumea, mai ales decât se aștepta Vladimir Putin, care spera ca luptele să se încheie chiar până în data de 2 martie. Au apărut, astfel, o mulțime de imagini cu vehicule militare rusești abandonate în diverse zone din Ucraina. Desigur, veridicitatea și contextul imaginilor nu pot fi verificate independent, însă există surse americane care vorbesc și despre faptul că soldații ruși, mulți dintre ei tineri nepregătiți pentru război, se predau și părăsesc de bunăvoie camioanele și . Unii chiar ar și sabota vehiculele, găurind rezervoarele.

Pentru că aceste vehicule pot fi rechiziționate ulterior de ucraineni, fie ei militari sau civili, se nasc natural întrebări referitoare la dreptul de proprietate asupra unor astfel de vehicule și, poate chiar mai important, întrebări privitoare la aspectele fiscale ce derivă din a deține un tanc.

Ca să liniștească pe civilii care ar putea duce acasă un astfel de vehicul blindat, autoritățile ucrainene au transmis detalii importante și de-a dreptul îmbucurătoare. Astfel, niciun echipament militar rusesc confiscat nu va trebui să fie declarat pentru a fi impozitat ulterior.

”Ați capturat un tanc rusesc sau un vehicul blindat și nu știți cum să îl declarați? Nu vă temeți și continuați să vă apărați patria-mamă!” transmite NACP – Agenția Națională pentru Protecție împotriva Corupției din Ucraina, prin intermediul filialei locale a Interfax.

Ulterior, agenția anti-corupție a oferit și clarificări, arătând că ”nu e nevoie să declarați tancurile rusești capturate sau alte echipamente, deoarece costurile acestora nu depășesc 100 de salarii minime.”

