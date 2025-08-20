News

Tanczos Barna, despre criza din coaliția de guvernare: „Lucrurile nu merg bine”

Vicepremierul Tanczos Barna a recunoscut că există probleme în coaliția de guvernare. Cu toate acestea, politicianul crede că lucrurile pot fi reparate.
Mădălina Cristea
20.08.2025 | 13:00
Tanczos Barna despre criza din coalitia de guvernare Lucrurile nu merg bine
Ce spune vicepremierul Tanczos Barna despre criza din coaliția de guvernare: „Lucrurile nu merg bine”. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Vicepremierul UDMR, Tanczos Barna, a recunoscut că situația din coaliția de guvernare nu este una normală. Acesta a explicat că lucrurile nu merg bine în acest moment, dar că există șanse ca partidele să ajungă la un numitor comun.

ADVERTISEMENT

Tanczos Barna: „Lucrurile nu merg bine în coaliția de guvernare”

Reacția vicepremierului vine în contextul în care nu există ședințe și discuții oficiale între partidele aflate la guvernare. Într-o intervenție avută la Digi24.ro, Tanczos Barna a fost întrebat dacă este de părere că „totul merge bine” în coaliția de guvernare. Oficialul UDMR a recunoscut că în momentul de față sunt câteva probleme, dar speră ca acestea să se așeze.

„Nu, nu merge. Lucrurile nu merg bine în momentul de față, dar pot fi așezate pe un făgaș normal. Nu este o funcționare normlă, dacă timp de 3 săptămâni nu avem ședință de coaliție, dar putem reveni pe un făgaș normal”, a declarat Tanczos Barna.

ADVERTISEMENT

Din punctul lui de vedere, în prezent, cea mai mare problemă pe care o au partidele care formează coaliția de guvernare este lipsa dialogului în privința măsurilor din pachetul doi de măsuri de austeritate. Tanczos Barna spune că nu este corect ca politicienii din coaliție să afle din presă care sunt unele măsuri din pachet.

Ce spune vicepremierul despre problemele din coaliție

„Lipsește dialogul pe fiecare element al pachetului, dar acest lucru poate fi remediat foarte ușor. Pentru dialog ai nevoie de ambele părți, din ambele părți trebuie să existe un dialog mai profund și o analiză mai detaliată. Toate trebuie discutate în coaliție, există canale de comunicare, chiar dacă nu e ședință, avem acces la informații, putem să ne exprimăm punctul de vedere. Nu este corect ca membrii coaliției să afle din presă care sunt unele elemente din pachet”, a adăugat vicepremierul UDMR, Tanczos Barna.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Care este relația dintre Guvernul României și președintele Nicușor Dan

De asemenea, vicepremierul a fost întrebat și care este relația pe care o are Guvernul României cu Nicușor Dan. Potrivit acestuia, în prezent, președintele României este în concediu, însă a ținut să menționeze că relația este una normală.

ADVERTISEMENT
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul...
Digisport.ro
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez

„Cu siguranță, este o perioadă de concedii, nu pot să îi reproșez nici măcar președintelui Nicușor Dan, că după această campanie electorală care pentru el a durat un an, are câteva zile de concediu. A fost alături de Guvern când s-a negociat coaliția și programul de guvernare. Echipa dânsului, consilierii, sunt implicați în pregătirea pachetelor de măsuri care astăzi sunt pe masa Guvernului, nu văd nicio sincopă”, a fost răspunsul acestuia.

Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat...
Fanatik
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte
„America, ne-am întors!” Casa Albă are cont oficial pe TikTok, platforma pe care...
Fanatik
„America, ne-am întors!” Casa Albă are cont oficial pe TikTok, platforma pe care Donald Trump a vrut să o interzică
Româncă de 22 de ani, arestată în Italia. Femeia era dată în urmărire...
Fanatik
Româncă de 22 de ani, arestată în Italia. Femeia era dată în urmărire pentru jaf și omor în Germania
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia...
iamsport.ro
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia de mine?! A făcut numai la comandă totul, nu știe pe ce lume trăiește cârnatul ăsta'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!