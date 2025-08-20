Tanczos Barna, despre criza din coaliția de guvernare: „Lucrurile nu merg bine”

Vicepremierul UDMR, Tanczos Barna, a recunoscut că situația din coaliția de guvernare nu este una normală. Acesta a explicat că lucrurile nu merg bine în acest moment, dar că există șanse ca partidele să ajungă la un numitor comun.

Tanczos Barna: „Lucrurile nu merg bine în coaliția de guvernare”

Reacția vicepremierului vine în contextul în care . Într-o intervenție avută la Tanczos Barna a fost întrebat dacă este de părere că „totul merge bine” în coaliția de guvernare. Oficialul UDMR a recunoscut că în momentul de față sunt câteva probleme, dar speră ca acestea să se așeze.

„Nu, nu merge. Lucrurile nu merg bine în momentul de față, dar pot fi așezate pe un făgaș normal. Nu este o funcționare normlă, dacă timp de 3 săptămâni nu avem ședință de coaliție, dar putem reveni pe un făgaș normal”, a declarat Tanczos Barna.

Din punctul lui de vedere, în prezent, cea mai mare problemă pe care o au partidele care formează coaliția de guvernare este lipsa dialogului în privința măsurilor din pachetul doi de măsuri de austeritate. Tanczos Barna spune că nu este corect ca politicienii din coaliție să afle din presă care sunt unele măsuri din pachet.

Ce spune vicepremierul despre problemele din coaliție

„Lipsește dialogul pe fiecare element al pachetului, dar acest lucru poate fi remediat foarte ușor. Pentru dialog ai nevoie de ambele părți, din ambele părți trebuie să existe un dialog mai profund și o analiză mai detaliată. Toate trebuie discutate în coaliție, există canale de comunicare, chiar dacă nu e ședință, avem acces la informații, putem să ne exprimăm punctul de vedere. Nu este corect ca membrii coaliției să afle din presă care sunt unele elemente din pachet”, a adăugat vicepremierul UDMR, Tanczos Barna.

Care este relația dintre Guvernul României și președintele Nicușor Dan

De asemenea, vicepremierul a fost întrebat și care este relația pe care o are Potrivit acestuia, în prezent, președintele României este în concediu, însă a ținut să menționeze că relația este una normală.

„Cu siguranță, este o perioadă de concedii, nu pot să îi reproșez nici măcar președintelui Nicușor Dan, că după această campanie electorală care pentru el a durat un an, are câteva zile de concediu. A fost alături de Guvern când s-a negociat coaliția și programul de guvernare. Echipa dânsului, consilierii, sunt implicați în pregătirea pachetelor de măsuri care astăzi sunt pe masa Guvernului, nu văd nicio sincopă”, a fost răspunsul acestuia.