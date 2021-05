Tanczos Barna explică de ce poluarea a fost la cote foarte reduse în București, de Paște. Ce a contribuit la această scădere

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat în ce condiții Bucureștiul a înregistrat cote foarte reduse de poluare, în perioada sărbătorilor pascale și ce soluții ar trebui implementate pentru ca această situație să continue.

Poluarea din București reprezintă un subiect prezent pe multe agende politice, primarul Nicușor Dan declarând la începutul anului că o sursă importantă de poluare este reprezentată de arderi necontrolate de deșeuri.

Pe 15 martie, șeful Gărzii de Mediu din București, Octavian Berceanu, a sfătuit bucureștenii să nu deschidă geamul, spunând că există o poluare masivă în capitală, cauzată de arderea unor cauciuri.

Tanczos Barna explică cum a putut Bucureștiul să aibă poluare redusă de Paște. Ce ar trebui să facă în viitor

“De Paște nu am mai avut încălzire rezidențială, deoarece a fost cald, iar dacă am avut, ea a fost foarte redusă, poluarea industrială nu a mai contribuit, foarte multe entităti economice fiind închise în acea perioadă și a plecat lumea din București și nu a mai fost trafic.

Trebuie să avem grijă la poluarea industrială, controlăm și amendăm acolo unde se încalcă legea, la încălzirea rezidențială trebuie să facem un efort ca blocurile noi să nu mai aibă centrale proprii, ci cu centrale de bloc, mult mai performante, cu coșul amplasat mult mai sus pentru a reduce poluarea.

Mai este important și managementul inteligent al traficului și încercare de folosire a transportului public, după ce pandemia se va sfârși, existența pistelor pentru biciclete, un întreg mod de viață schimbat”, a declarat Ministrul Mediului la Digi24.

Ministrul Mediului: “Beau apă din sticle mari sau dozator pentru a scădea consumul de plastic”

“Beau apă îmbuteliată la Sâncrăieni, în satul meu natal, e apă cu semi-bule, printre puținele branduri care produce cea mai apropiată apă de apa de izvor pe care am băut-o cât am fost copil, a fost o alegere pe bază de gustul apei, dar nu voi numi brandul.

Nu beau de la robinet, am băut în perioada studenției, că am fost nevoit, beau din sticle de cinci litri sau dozator de 19 litri, reîncărcabil și am scădea consumul de plastic pe cât posibil

Soția mea bea apă minerală acidulată, cumpără în sticle mari de doi litri, acasă nu cumpărăm sticle mici, doar pentru copii, când mergeau la școală”, a adăugat Tanczos Barna.