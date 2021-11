Tanczos Barna, despre poluarea din București: “Traficul rămâne cea mai importantă sursă”. Ce spune despre formarea unei noi coaliții

, țara noastră fiind ținta mai multor infringementuri pe teme de mediu din partea Uniunii Europene.

o reprezintă topirea ilegală a unor deșeuri.

Ministrul Mediului, despre poluarea din București: “Traficul e cea mai importantă sursă”

“Anul trecut când am preluat ministerul eram în toiul acelor probleme de poluare, avem acele seri de inversiune termică, în aceste perioade stratul de aer poluat rămâne aproape de nivelul solului și se acumulează multă poluare în zona Bucureștiului.

Una dintre cele mai importante surse de poluare rămâne traficul, sunt măsurători științifice, am comandat un studiu în această primăvară.

Am constatat că în anumite perioade, în weekend-uri, apar acele incendieri. Împreună cu Consiliul Județean Ilfov și Garda de Mediu am stabilit pentru această toamnă patrule în punctele roșii, acele sate, astfel încât să ținem sub control acest fenomen.

Vor mai fi din păcate, controalele s-au înmulțit, le vom intensifica în jurul Bucureștiului exact în acele zone unde se întâmplă aceste arderi.

Din păcate există comunități unde nu contează, nici amenda, nici arestarea, nici cătușele nu sunt o sperietoare, trebuie mers acolo zilnic, trebuie confiscate aceste materiale.

Dacă reușim să instalăm un nou Guvern va trebui să luăm o decizie tranșantă și să oprim posibilitatea de achiziționare din partea firmelor la care se duc aceste materiale.

Foarte multe dintre aceste incendii se fac pentru a obține niște venituri foarte mici, dar importante pentru ei. Aerul poluat va fi în continuare din cauza traficului, avem foarte multe centrale de încălzire, nu poți să le scoți acum din apartamente, dar măcar pentru blocurile noi trebuie să interzicem punerea de centrale individuale“, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

Barna, despre negocierile dintre PNL și PSD: “Nu pot să spun ce se întâmplă”

“Nu aș putea să spun că ne este clar ce se întâmplă cu negocierile, așteptăm ca cele două partide să găsească o soluție. Este foarte important să avem un Guvern cu puteri depline săptămâna viitoare.

Avem nevoie de decizii pentru funcționarea Ministerului Sănătății, este nevoie de o rectificare bugetară, de proiectul de buget, de treabă în cadrul unui Guvern cu puteri depline.

Soluția ideală este aceea cu premier desemnat din partea președinților de partid, într-o coaliție este nevoie de compromis, dar trebuie obținut cât mai repede posibil.

Am dat dovadă de multe ori de disponibilitatea de a face compromisuri pentru funcționarea unui Guvern, dacă decizia a fost luată, dacă acordul a fost luat, acesta trebuie respectat (n. red. rotativa premierilor între PNL și PSD).

Vedem ce se întâmplă și în Germania sunt și alte țări în care se formează greu o coaliție și un Guvern, dar odată bătută palma trebuie să mergem mai departe pe termen lung, este inadmisibil să ne sucim în fiecare an, este nevoie de maturitate și responsabilitate politică”, a adăugat Ministrul demis al Mediului.