„Țăndări m-am făcut!” Gigi Becali știe de ce FCSB a ajuns aici după 10 etape: „Pedeapsă pentru mândria mea! Începe urcușul”

Gigi Becali s-a convins de traseul FCSB-ului. Ce a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA după cele 10 etape care s-au scurs din campionat.
Răzvan Rădulescu
21.09.2025 | 16:19
Gigi Becali a comentat dezastrul de la FCSB și a anunțat renașterea echipei sale. Foto: colaj Fanatik.

Gigi Becali a reflectat asupra perioadei nefaste pe care o traversează FCSB în SuperLiga și a ajuns la o concluzie. Patronul campioanei României este ferm convins că lauda și trufia sa i-au adus pe roș-albaștri în subsolul clasamentului.

„Țăndări m-am făcut!” Gigi Becali știe de ce FCSB a ajuns aici după 10 etape: „Pedeapsă pentru mândria mea! De aici începe urcușul”

FANATIK a prezentat în exclusivitate profeția șoc pe care Gigi Becali a făcut-o pe 12 mai la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB a pomenit în cadrul intervenției de duminică, 21 septembrie, despre aceleași declarații care, consideră omul de afaceri, au adus-o pe campioana României într-o criză profundă.

Totuși, Gigi Becali a mărturisit că și-a învățat lecția și a anunțat renașterea FCSB-ului. „Să-ți spun ceva. Altceva e când vorbesc cu tine, altceva e când vorbesc cu alții. Au dreptate ei, mă înțelegi? (…) Nu doar că am luat două campionate, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii. Nu doar două campionate. 

(n.r. fără banii dumneavoastră nu era fotbalul românesc) Așa spune toată lumea. Băi, ce s-a întâmplat s-a întâmplat tot din cauza mea. Adu-ți aminte declarația mea de mândrie. ‘La anul, 10 etape nu mă prezint’. Dacă faci socoteala, mai bine nu mă prezentam decât să mă prezint și să am Dinamo în fața mea, Argeș în fața mea, Botoșani. Am avut mândrie. 

„Voi câștiga toate meciurile la rând în Europa League și campionat”

Să știe un lucru, eu recunosc acum și Domnul a zis: ’10 etape au trecut și țăndări. Te-am lăsat singur și țăndări te-ai făcut’. Țăndări m-am făcut. Să se vadă lucrarea mea, cum se face tăria în slăbiciune, voi câștiga toate meciurile la rând și în Europa League, și în campionat. Bam, bam, bam ca să arate Domnul puterea și slava Lui. 

Pedeapsa a durat 10 etape și de-acum începe tăria. Domnul a zis: ‘S-a mândrit și i-am arătat’. Când va pune Hristos mâna să vedem cine mai are putere. Eu așa cred, că e lucrarea Domnului. E o pedeapsă divină ca să mă învăț minte. ‘Ai luat tu punctele alea, i-ai bătut tu anul trecut pe toți?

Acum tu te lauzi? Acum tu te lauzi cu tăria Mea, că nu te prezinți 10 etape? Nici măcar nu am zis: ‘Domnul așa a vrut’. Îți dai seama ce nemernic eram, nerecunoscător? De parcă ale mele erau. Eu sunt convins că Domnul îmi va da tărie”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali și-a recunoscut greșelile după ce FCSB a ajuns în zona retrogradării în SuperLiga

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
