Tania Budi, implicată într-un accident grav la echitație. Nu purta cască și a fost transportată de urgență la medic

Tania Budi (53 ani) trăiește intens, nu are obligații și se dedică în totalitate pasiunilor ei, lucru care era să o coste scump. Vedeta tv și femeia de afaceri a fost implicată, recent, într-un accident grav, în timp ce făcea echitație, în urma căruia și-a pierdut memoria și s-a ales cu o coastă fisurată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pasionată de călărie, Tania Budi merge des la echitație, dar ultima aventură la grajduri putea să se termine tragic. Vedeta a fost aruncată din șa, și-a fisurat o coastă și a suferit o lovitură puternică la cap, în urma căreia și-a pierdut cunoștința, preț de câteva secunde, dar și memoria.

Tania Budi nu purta cască în momentul accidentul și spune că nu o să mai urce în șa, în viitor, fără să-și ia toate măsurile de precauție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tania Budi, cu coasta ruptă și memoria piedută în urma unui accident la echitație

“Eu nu știu exact ce s-a întâmplat, dar acum sunt bine. Pe lângă faptul că mi-am pierdut cunoștința 7 secunde, au urmat niște ore în care nu mi-am amintit nimic despre viața mea. Nu pot să îmi explic cum a ajuns calul să se ridice în două picioare cu mine, cum a luat-o la galop, nu îmi mai amintesc ceva. Am fost la medic, mi-am făcut computer tomograf, totul e ok. Am o coastă fisurată și am avut memoria pierdută pentru câteva ore. În vreo două luni, am înțeles că asta se sudează la loc. Acum fac numai glume pe tema acestui subiect, a fost o întâmplare hazoasă, pentru că au apărut tot felul de povești după ziua aceea.

Chiar în ziua în care am plecat de la grajduri, m-au luat fratele meu și un prieten și m-au dus la medic. Eu îi întrebam din 5 în 5 minute ce s-a întâmplat, iar ei ziceau că am căzut în cap. După, la câteva minute, iar îi înrebam ce s-a întâmplat. Până să îmi revină toată memoria, la un moment dat, m-am uitat pe rețeta pe care mi-a dat-o doctorul, în timp ce vorbeam cu o prietenă la telefon. Mi-am văzut numele pe rețetă și vârsta. Atunci eu am început: ‘ dar ce a scris omul ăsta aici, 53 de ani? Ce, eu am 53 de ani?’. Și prietema mea m-a întrebat: ‘dar câți ani ai?’ 51 de ani, ziceam eu. Practic toate amintirile din ultimii doi ani erau șterse. Am pus întrebări și despre oameni care se aflau cu doi ani în urmă, în viața mea. Creierul blochează automat neuornii în a comunica între ei imediat dupa un șoc și probabil s-a întâmplat acest fenomen. Data viitoare când voi cădea mi-as dori să-mi pierd memoria pe ultimii 20 de ani”, a spus Tania Budi, miercuri, în emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV.

ADVERTISEMENT

Tania Budi, probleme cu afacerile din cauza pandemiei

Afacerile Taniei Budi au intrat în colaps, din cauza crizei cauzată de virusul SARS-CoV-2, și , ca mulți alți investitori din zona HoReCa, vedeta recunoaște că așteaptă sprijin din partea guvernului.

“Să se ducă odată virusul vieții, să dispară de pe planetă, pentru că ne-a cam schimbat viețile tuturor. Eu, de exemplu, având afacere în HoReCa sunt afectată, aștept niște lucruri promise de statul român, care face un foarte frumos PR și promite lucruri pe care nu prea le duce la bun sfârșit”, a adăugat Tania Budi.

ADVERTISEMENT