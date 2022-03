Tania Popa a oferit un interviu uluitor în emisiunea lui Cătălin Măruță. Actrița a vorbit despre copilărie, marcată de două accidente grave, care i-au schimbat cursul vieții, dar și despre cel mai greu moment cu care s-a confruntat, când și-a pierdut tatăl în urma unui accident banal.

Tania Popa a dezvăluit dramele care i-au marcat viața. De ce a fost în comă la 3 ani și cum s-a otrăvit tatăl ei?

Tania Popa a dezvăluit că părinții nu s-au implicat foarte mult în viața și deciziile ei, nu pentru că nu și-ar fi dorit, ci pentru că nu i-a lăsat. A avut două accidente grave la vârste fragede, 9 luni, respectiv 3 ani, care i-au și afectat sistemul nervos.

Tania Popa nu a mai reușit mulți ani să-și controleze furia, s-a consumat în exces pentru orice mic impediment pe care l-a întâlnit și din această cauză s-a îmbolnăvit de psoriazis, o afecțiune cauzată de stres.

„Ai mei cred că nici nu știau în ce clasă sunt. Eu am fost un copil foarte independent, nu aveam nevoie de nimic și orice ar fi decis ei, nu conta. În urma unui accident de când eram foarte mică, medicii le-au interzis să mă enerveze în orice fel.

La 9 luni, nașul meu, care avea 2 metri, m-a scăpat. A fost prima mea comoție cerebrală. Mama spunea că s-a auzit ca o vază care s-a spart pe ciment.

Și la 3 ani am căzut într-o pădure, pe un cuib de viespi. M-au ciupit și am stat în comă 3 luni. Nu exista milimetru pe corpul meu fără rană. ”, a dezvăluit

Nu de puține ori, în viața sa, au existat momente când cea pe care și-a descărcat nervii a fost chiar mama ei, cu toate că femeia nu era cauza problemei. Acum, Tania Popa afirmă cu mândrie că a învățat să-și controleze emoțiile și nu mai ajunge în punctul în care să aibă reacții agresive.

„M-am speriat că n-am știut să-mi controlez furia. Am fost internată câteva luni bune, că îmi explodase psoriazisul. Am regretat că m-am certat foarte urât cu mama, să țip până când să-i fie frică să mai scoată un cuvânt, să dau cu cuțitul în masă lângă ea, chiar dacă nu era vinovată.”, a povestit actrița în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Tania Popa nu a putut accepta moartea tatălui său

Tania Popa și-a pierdut tatăl când avea 25 de ani. Vedetei i-a fost greu să accepte situația, mai ales că pierderea a survenit în urma unui accident banal. Bărbatul era diagnosticat cu daltonism și a băut din greșeală antigel. Lichidul are un gust dulceag și poate fi ușor confundat cu o băutură alcoolică.

Mai mult, după ce a înghițit substanța otrăvitoare, părintele Taniei Popa a adormit, iar asta i-a fost fatal. Dacă ar fi fost conștient, când primele simptome apăreau. medicii l-ar fi putut salva.

„Tatăl meu atlet, sportiv, cu un corp de invidiat s-a otrăvit din greșeală. Era daltonic și a băut o gură de antigel și s-a culcat. Asta a fost greșeala. El când s-a trezit era prea târziu. A amețit și s-a stins. Eu eram la Tulcea, eram căsătorită. M-am prelins pe perete, am început să urlu.

Mi-aș fi dorit să mă vadă actriță. El a fost în culmea fericirii când am trimis acasă revista cu premiul de debut de la Cenaclul Flacăra.”, a declarat Tania Popa.

Tania Popa: „M-au chinuit bărbații”

Tania Popa și-a găsit fericirea și liniștea în brațele lui Veceaslav Damian, în urmă cu mai bine de 13 ani. Împreună au și un copil, pe Slavic Damian. Cu toate acestea, actrița a fost nevoită să treacă prin pentru a ajunge în acest punct.

„Mă simt senzațional ca om, ca femeie. Acuma mi-e bine cu tot ce mă înconjoară și cum trăiesc. El mi-a luat multe griji de pe umăr, nu mai trebuie să fac eu tot.”, a spus Tania despre soțul său.

Prima dată, vedeta s-a căsătorit când avea 18 ani. Căsnicia nu a durat mult, dar spune că s-a încheiat în termeni amicali. În schimb, relația cu cel de-al doilea bărbat cu care și-a format o familie i-a lăsat răni adânci Taniei Popa.

„La 18 ani m-am căsătorit prima data. Era un coleg de facultate. A fost prima îndrăgosteală de asta mai serioasă și-mi era frică să devin fată bătrână. Am divorțat prietenos, ținându-ne de mână. În ultimii 2 ani nu mai mergea deloc. El era un actor foarte bun, dar s-a dus la Bivolaru. Mi s-a pus condiție, ori fac acel tip de yoga cu ei, ori ne despărțim.

Știi la ce am fost vulnerabilă? Să fac decizii proaste la bărbați, să-i aleg pe ăia care să fie geloși și să mă chinuie. M-au chinuit bărbații. Mi se interzicea să-mi țin colegii la aplauze de mână sau să îi salut pe hol.

Eram pur și simplu orbită, mă complăceam în acel chin. Dacă aș fi putut să dau timpul înapoi, ce îmbunătățiri aș face. Mă chinuiam până leșinam, venea salvarea să-mi facă injecții.”, a recunoscut artista.

La a doua căsnicie, situația a fost și mai rea. Scopul Taniei Popa nu a fost să ajungă în fața altarului, ci își dorea cu orice preț să devină mamă. Din nefericire, bărbatul a fost încarcerat. I-a cerut divorțul, iar înfățișările din sala de judecată au fost de-a dreptul traumatizante pentru artistă.

„Terminase liceul militar. Nu mi-am dorit căsnicie, nu mi-am dorit relație. Aveam 25 de ani și îmi doream enorm copil. Ne-am căsătorit și am divorțat enorm de repede, nu era ce trebuie. Nu am vrut nici pensie alimentară pentru Daria. A fost un divorț foarte urât.

A făcut niște ilegalități, a ajuns la pușcărie. Am fost foarte calomniată, se spuneau lucruri foarte urâte despre mine. A fost o greșeală imensă, să duc copilul la pușcărie.”, a explicat Tania Popa.

Care este cel mai mare regret al Taniei Popa?

După eliberare, Tania Popa a lăsat-o pe Daria să reia legătura cu tatăl său, însă nu vrea să știe foarte multe despre relația lor. Când vine vorba de fiica sa cea mare, actrița regretă că nu a fost la fel de prezentă în viața ei, așa cum procedează acum cu mezinul familiei.

„Am vorbit când am vorbit de copil strict de copil. Am lăsat-o când a crescut să se ducă în vacanță cu el. Ei vorbesc, ea îi spune pe nume, nu-i spune tată. Am vorbit cu ea și i-am spus că regretul meu cel mai mare este că nu am fost ca o mamă lângă ea.”, a mărturisit Tania Popa.

Tania Popa a fost suspectă de cancer

Îndrăgita artistă a trecut printr-o perioadă dificilă și în pandemie, când toate planurile i-au fost date peste cap și nu a știut cum să reacționeze, lucru care i-a provocat ceea ce ea consideră un episod depresiv. Mai mult, tot atunci a fost suspectă de cancer la colon.

„Greu a fost să așteptăm biopsia. În martie a început pandemia. La mine în martie și aprilie e calendarul full. Eu nu știam ce se întâmplă. Am avut o perioadă în care nu vorbeam, nu făceam nimica și nu știam ce să fac. Nu puteam să-mi mișc motoarele. Cred că asta e un soi de depresie.”, a încheiat Tania Popa.