Țânțarii modificați genetic ar putea ajuta la eradicarea unor boli mortale. Ce rezultate au avut contra febrei dengue

Astfel de insecte mai sunt utilizate pentru combaterea altor boli precum febra galbenă, Zika sau malaria.

Țânțarii modificați genetic au redus cazurile de dengue cu 77% în Indonezia. Contra căror boli mai sunt utilizați

Țânțarii modificați genetic au prosperat timp de trei ani, iar cazurile de febră dengue au scăzut cu 77% în zonele în care au fost introduse insectele, au raportat cercetătorii în .

Țânțarii sunt infectați cu bacterii numite Wolbachia, care nu numai că interferează cu capacitatea virușilor de a trăi în corpul insectelor, dar care controlează și reproducerea, astfel încât țânțarii să aibă doar descendenți infectați cu Wolbachia. Rezultatul este o populație în creștere de insecte care nu transmit virusuri precum .

Studiul a implicat mai mult de 8.000 de persoane, dintre care aproximativ jumătate locuiau în zone în care țânțarii Aedes aegypti modificați trăiseră și se reproduc.

Febra dengue a fost diagnosticată la 9,4% dintre cei care trăiesc în zone cu țânțari nemodificați și la 2,3% dintre persoanele care trăiesc în zone în care țânțarii modificați au fost eliberați.

„Eficacitatea protectoare a intervenției a fost de 77,1%”, au scris cercetătorii citați de . “

Până la 400 de milioane de persoane se infectează cu dengue în fiecare an, potrivit Centrelor SUA pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Virusul, care are patru tulpini, îmbolnăvește 100 de milioane de oameni pe an și ucide 22.000 pe an.

Țânțarii modificațiau fost testați și în Florida Keys și Australia.

Florida a eliberat țânțari modificați genetic în speranța de a reduce răspândirea bolilor

Insectele au fost eliberate pentru prima dată în Statele Unite luna trecută, în Florida Keys într-un program pilot destinat reducerii răspândirii bolilor mortale precum dengue, febra galbenă și Zika.

Doar femelele țânțarilor Aedes aegypti mușcă și răspândesc boala, astfel încât au fost creați masculi care transmit o genă care ucide descendenții feminini înainte de a se maturiza. Puii lor masculi continuă apoi împerecherea și transmiterea genei modificate.

OMS a lansat noi îndrumări pentru utilizarea țânțarilor modificați genetic

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat pentru combaterea bolilor cum ar fi malaria și dengue.

Țânțarii modificați pot purta o genă care ucide descendenții feminini, iar tehnologia poate fi utilizată împotriva țânțarilor Aedes aegypti care poarta virusurile dengue, chikungunya si Zika. , modificarea genetică s-a concentrat pe reducerea capacității țânțarului Anopheles de a transporta parazitul care provoacă boala.

Ghidul OMS, lansat luna trecută, se referă la cercetarea și dezvoltarea țânțarilor transgenici, precum și la problemele legate de eficacitate, siguranță, accesibilitate și etică.

În prezent, măsurile împotriva virusurilor răspândite de țânțari includ utilizarea insecticidelor și eliminarea locurilor de reproducere a larvei de țânțari, precizează ghidul, dezvoltat în parteneriat cu colaboratori ai OMS, cum ar fi Programul special pentru cercetare și formare în bolile tropicale și GeneConvene Global Collaborative.

Ghidul include măsuri de îmbunătățire a înțelegerii efectelor pe care țânțarii modificați genetic le pot avea asupra mediului, sănătății umane și sănătății animalelor. Se concentrează pe actualizări privind cele mai eficiente strategii de evaluare a riscurilor și implicarea părților interesate.

Cu toate acestea, daca orientarile sunt eficiente va depinde de echilibrul fin între nevoia de a face progrese rapide împotriva bolilor transmise de insecte și siguranța și etica noii tehnologii.

Rahuldeb Sarkar, specialist în sănătate publică și consultant la Spitalul Medway, Kent, Marea Britanie, spune SciDev.Net că, deoarece țânțarii formează o parte importantă în lanțul alimentar și sunt polenizatori, eradicarea unei specii de țânțari poate avea consecințe necunoscute pentru ecosistem. „Aceste efecte, desigur, ar trebui examinate în totalitate”, spune el.

Țânțarii modificați genetic au fost utilizați în Brazilia și India pentru a controla țânțarii Aedes aegypti care poartă virusuri dengue, chikungunya si Zika.