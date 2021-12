Doliu în familia miresei de 76 de ani, tanti Sofica: ”Cum să mă mai pregătesc eu de sărbători, nu-mi mai arde de nimic”

Tanti Sofica, femeia din Iași care a ajuns celebră pe tot internetul după ce a decis să formeze o familie cu burlacul satului, trece prin momente grele.

Când credea că viața sa a devenit, în sfârșit, liniștită și plină de iubire, Miluță Țopârnac jurându-i dragoste veșnică, o veste tristă s-a abătut asupra familiei sale.

Fiul lui Tanti Sofica a decedat

Ieșeanca și-a pierdut recent fiul în vârstă de 58 de ani. Bărbatul a murit într-un incendiu la Constanța, acolo unde a și fost înmormântat, contrar dorinței mamei sale.

ADVERTISEMENT

Tanti Sofica voia să-și îngroape fiul aproape de casă, în comuna Șipote, județul Iași, dar din lipsa banilor, femeia a fost nevoită să facă înmormântarea la malul mării.

După această tragedie, mireasa anului spune că nici de sărbătorile care se apropie nu se mai poate pregăti, durerea pierderii fiului ei fiind una mult prea mare.

ADVERTISEMENT

„Cum să mă pregătesc de sărbători dacă eu tocmai m-am întors de la înmormântarea fiului meu, de la Constanța?! Nu-mi mai arde de nimic, nu am avut nici bani să îmi aduc copilul aici, acasă.

L-am îngropat la Constanța, unde a și murit. A avut loc de veci cumpărat acolo, a costat 17 milioane de lei vechi locul doar cu pământ, fără cavou. Am vrut să îi facem cavou, dar, dacă nu am avut bani, nu am putut.

ADVERTISEMENT

A murit la 58 de ani într-un incendiu, la barăcile alea în care stătea el. Era ars tot pe corp. Măcar dacă murea de moarte bună, mai era cum era, dar, așa, într-un incendiu, este îngrozitor”, a povestit tanti Sofica Onică, arată

Tanti Sofica și Miliuță Țopârnac s-au căsătorit

Tanti Sofica și Miliuță au ajuns să fie cunoscuți după ce , în ciuda diferenței de vârstă care îi desparte. La 76 de ani, la îndemnul preotului din sat, pentru a nu mai trăi în păcat, tanti Sofica a îmbrăcat rochia de mireasă pentru partenerul ei cu 30 de ani mai tânăr.

ADVERTISEMENT

Cei doi nu au ținut cont de gura lumii și la patru ani distanță de la moartea soțului, de când Miliuță i-a sărit în ajutor pentru treburile gospodărești, timp în care s-au îndrăgostit, și și-au unit destinele, nași de cununie fiind chiar fratele mirelui.