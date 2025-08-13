News

Țara adorată de români care renunță la „all-inclusive”. Cu ce se va înlocui cel mai cerut serviciu

Raluca Alexe
13.08.2025 | 13:27
O țară vizitată de români în vacanțe a decis să renunțe la sistemul „all-inclusive” / sursa: Freepik

Țara europeană care renunță la „all-inclusive”. Turcia, una dintre locațiile intens vizitate atât de români, cât și de alți turiști străini, a decis să ia măsuri drastice pentru reducerea risipei alimentare, în special la micul-dejun tip bufet sau mixt.

Țara care renunță la „all-inclusive”

Potrivit hotărârii luate de guvernul Turciei, se elimină cerința unui minim de persoane pentru servirea mesei. De asemenea, în hotelurile all-inclusive s-ar putea adopta sistemul „alege ce mănânci”, scrie Sabah.

An de an, în Turcia se risipesc circa 23 de milioane de tone de alimente. Aproximativ 35% dintre acestea sunt fructe și legume care sunt aruncate înainte de a ajunge pe mesele clienților, după cum arată unui raport al Fundației pentru Prevenirea Risipei din Turcia.

Acest fenomen de interes internațional alimentează, printre altele, și inflația din această țară, conform datelor colectate de Consiliul Prezidențial pentru Politici Agricole și Alimentare, care a decis să acționeze prin măsuri țintite.

Consiliul a pregătit un raport detaliat privind combaterea risipei care va fi prezentat în curând președintelui Recep Tayyip Erdogan. Odată ce subiectul va ajunge în Parlament, vor fi introduse reglementări stricte pentru a scădea simțitor risipa și pentru a elimina obligativitatea porțiilor impuse la micul-dejun oferit de unitățile de cazare.

Micul-dejun, cea mai mare cauză a risipei alimentare

În Turcia, pe cât de celebru și îndrăgit este micul-dejun, pe atât de problematic a devenit în ultimii ani. Asta pentru că multe localuri refuză să ofere două porții de mic-dejun pentru trei persoane, forțând astfel clienții să comande în funcție de numărul de locuri de la masă. Acest lucru duce la o risipă acută a alimentelor.

Ramazan Bingöl, membru al Consiliului Prezidențial pentru Politici Agricole și Alimentare și președinte al Asociației Naționale a Restaurantelor și Turismului (TÜRES), a declarat că 50% din alimentele servite la un astfel de mic-dejun ajung la gunoi.

„Această risipă crește din cauza regulilor impuse de localuri. De exemplu, trei sau patru prieteni s-ar sătura cu două porții, dar multe localuri îi obligă să comande câte o porție de persoană. Multe preparate nici nu sunt atinse și sunt aruncate direct”, a spus el, menționând că o problemă există și la hoteluri unde „oamenii își pun din toate pe farfurie, dar nu mănâncă tot. Milioane de lire se pierd astfel”.

Dacă raportul privind risipa alimentară din Turcia va ajunge în Parlament, ar urma să fie implementate alte sisteme de servire, iar „all-inclusive” să devină „a la carte”, când clienții vor comanda doar ce știu sigur că vor mânca.

Dacă se reglementează aceste metode de combatere a risipei, clienții care observă că legea nu este respectată în restaurante și cafenele vor putea sesiza Ministerul Comerțului, iar localul ar putea fi amendat.

