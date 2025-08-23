News

Țara aleasă de Cristela Georgescu pentru concediu. Val de ironii pe internet: „După ce înjură Europa, o taie în vacanță/ Suveraniști de carton”

Cristela Georgescu a fost fotografiată, în timp ce pleacă în vacanță, într-o țară din Europa. Val de ironii pe rețelele de socializare.
Ana-Maria Tomescu
23.08.2025 | 23:02
Tara aleasa de Cristela Georgescu pentru concediu Val de ironii pe internet Dupa ce injura Europa o taie in vacanta Suveranisti de carton
Țara aleasă de Cristela Georgescu pentru vacanță. Val de ironii pe internet. colaj Fanatik/ Foto Facebook Dana Hering/Hepta

O fotografie publicată pe rețelele de socializare, care o arată pe Cristela Georgescu pregătindu-se să plece în vacanță, a stârnit un val de ironii pe rețelele de socializare. Soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi ales o destinație din Europa.

ADVERTISEMENT

Cristela Georgescu, în vacanță în Grecia. Val de ironii la adresa soției fostului candidat la prezidențiale

Imaginea a fost postată de activista Dana Hering pe pagina de Facebook. Potrivit acesteia, Cristela Georgescu a fost surprinsă în aeroport în timp ce se pregătea să plece în Corfu, Grecia. Postarea activistei este însoțită de o descriere ironică în contextul în care cuplul Georgescu este cunoscut pentru criticile la adresa Uniunii Europene și discursul suvernanist.

„Între timp, doamna Cristela a plecat să-și facă vacanța în Corfu, că la Eforie nu-i de nasul ei. Nu sunt deloc ipocriți suveraniștii ăștia, care, după ce înjură Europa și ridică în slăvi țărișoara cu munți și cu mare, o taie în vacanță prin Grecia și Spania”, se arată în postarea Danei Hering.

ADVERTISEMENT

Reacțiile internauților: „Își fac vacanțele în Europa aia pe care o hulesc”

Așa cum era de așteptat, fotografia postată de activista Dana Hering a stârnit un val de reacții din partea internauților. Mulți dintre aceștia au remarcat discrepanța dintre declarațiile publice ale Cristelei Georgescu și alegerea de a-și petrece vacanța într-un stat european: „Suveraniști de carton; își fac vacanțele în Europa aia pe care o hulesc la toate colțurile și își trimit copiii la școli internaționale pe bani grei”

„Nu-i de nasul ei Eforie. Deși nu muncește nimic are pretenții la sejururi scumpe. Ca orice suveranist care se respectă/ Mie imi plac suveranistii precum Garcea si Budeanu care injura Occidentul ca da drepturi la LGBTQ dar isi trimit copiii sa studieze la Londra sau Paris. Aia mi-i se pare ipocrizia maxim”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Cristela a plecat în concediu fără Călin Georgescu

Cristela Georgescu nu este însoțită de soțul ei, având în vedere că fostul candidat la prezidențiale se află sub control judiciar. Călin Georgescu are mai multe restricții, inclusiv interdicția de a părăsi țara fără acordul autorităților. Acesta a fost trimis în judecată, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război.

ADVERTISEMENT
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute...
Digisport.ro
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV

De asemenea, la începutul lunii august, autoritățile au dispus schimbarea încadrării juridice în cazul uneia dintre infracțiunile pentru care este cercetat. Acesta a fost citat pentru a fi anunțat că a fost schimbată încadrarea juridică din tentativă în complicitate la comiterea unor infracţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false în formă continuată.

Transporturile dintr-o țară europeană vor fi blocate de o grevă planificată în septembrie....
Fanatik
Transporturile dintr-o țară europeană vor fi blocate de o grevă planificată în septembrie. Ce trebuie să știe românii care călătoresc către această destinație
Motociclist polonez atacat de urs pe Transfăgărășan. Animalul s-a năpustit asupra lui în...
Fanatik
Motociclist polonez atacat de urs pe Transfăgărășan. Animalul s-a năpustit asupra lui în timp ce era blocat într-o coloană de mașini. Update
Studiul care schimbă perspectiva asupra atmosferei Pământului. Care e cel mai sumbru scenariu...
Fanatik
Studiul care schimbă perspectiva asupra atmosferei Pământului. Care e cel mai sumbru scenariu la care specialiștii se așteaptă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”....
adevarul.ro
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”. Care este cea mai grea parte a bătrâneții
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat...
Observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!