Țara aleasă de Cristela Georgescu pentru concediu. Val de ironii pe internet: „După ce înjură Europa, o taie în vacanță/ Suveraniști de carton”

O fotografie publicată pe rețelele de socializare, să plece în vacanță, a stârnit un val de ironii pe rețelele de socializare. Soția fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi ales o destinație din Europa.

Cristela Georgescu, în vacanță în Grecia. Val de ironii la adresa soției fostului candidat la prezidențiale

Imaginea a fost postată de activista Dana Hering pe pagina de Facebook. Potrivit acesteia, Cristela Georgescu a fost surprinsă în aeroport în timp ce se pregătea să plece în Corfu, Grecia. Postarea activistei este însoțită de o descriere ironică în contextul în care cuplul Georgescu este cunoscut pentru criticile la adresa Uniunii Europene și discursul suvernanist.

„Între timp, doamna Cristela a plecat să-și facă vacanța în Corfu, că la Eforie nu-i de nasul ei. Nu sunt deloc ipocriți suveraniștii ăștia, care, după ce înjură Europa și ridică în slăvi țărișoara cu munți și cu mare, o taie în vacanță prin Grecia și Spania”, se arată în postarea Danei Hering.

Reacțiile internauților: „Își fac vacanțele în Europa aia pe care o hulesc”

Așa cum era de așteptat, fotografia postată de activista Dana Hering a stârnit un val de reacții din partea internauților. Mulți dintre aceștia au remarcat discrepanța dintre declarațiile publice ale Cristelei Georgescu și alegerea de a-și petrece vacanța într-un stat european: „Suveraniști de carton; își fac vacanțele în Europa aia pe care o hulesc la toate colțurile și își trimit copiii la școli internaționale pe bani grei”

„Nu-i de nasul ei Eforie. Deși nu muncește nimic are pretenții la sejururi scumpe. Ca orice suveranist care se respectă/ Mie imi plac suveranistii precum Garcea si Budeanu care injura Occidentul ca da drepturi la LGBTQ dar isi trimit copiii sa studieze la Londra sau Paris. Aia mi-i se pare ipocrizia maxim”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Cristela a plecat în concediu fără Călin Georgescu

Cristela Georgescu nu este însoțită de soțul ei, având în vedere că fostul candidat la prezidențiale se află sub control judiciar. Călin Georgescu are mai multe restricții, inclusiv interdicția de a părăsi țara fără acordul autorităților. Acesta a fost trimis în judecată, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război.

De asemenea, la începutul lunii august, autoritățile au dispus . Acesta a fost citat pentru a fi anunțat că a fost schimbată încadrarea juridică din tentativă în complicitate la comiterea unor infracţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false în formă continuată.