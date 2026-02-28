Sport

Țara calificată la mondiale care a amenințat cu tortura familiile fotbaliștilor. Ce erau obligați să facă jucătorii care au intrat pe teren

Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic se apropie cu pași repezi, iar diferite probleme apar la unele naționale care și-au asigrat calificarea la turneul final.
Mihai Alecu
28.02.2026 | 21:16
Tara calificata la mondiale care a amenintat cu tortura familiile fotbalistilor Ce erau obligati sa faca jucatorii care au intrat pe teren
SPECIAL FANATIK
Fotbaliștii din Iran, amenințați după problemele din țară
ADVERTISEMENT

Iranul se confruntă cu mari probleme, din toate punctele de vedere, asta după ce Statele Unite ale Americii și Israel au lansat o operațiune militară împotriva regimului de la Teheran. Naționala de fotbal nu este nici ea scăpată de situații de-a dreptul neplăcute.

Amenințări pentru naționala de fotbal a Iranului

Iran a reușit calificarea la turneul final ce va avea loc în această vară, însă jucătorii în loc să primească aprecieri au fost amenințați de către regimul de la Teheran. Se pare că totul a pornit de la refuzul fotbaliștilor de a cânta imnul la partida amicală cu Anglia, din luna noiembrie a anului trecut.

ADVERTISEMENT

Jucătorii au vrut să fie solidari cu populația care protesta împotriva conducătorilor țării și a politicii existente. Se pare că sportivii chiar au avut o întâlnire cu membrii Corpului Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC) în care au existat discuții dure, soldate cu amenințări la adresa fotbaliștilor și a famililor acestora. Se pare că inclusiv selecționerul naționalei, fostul tehnician de la Real Madrid, Carlos Queiroz, a fost la discuții cu oficialii statului pentru a încerca să detensioneze situația, notează presa locală.

Acest lucru s-a întâmplat și la următorul meci amical, cu Țara Galilor, jucătorii au cântat imnul.

ADVERTISEMENT
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în...
Digi24.ro
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
  • Iran este în Grupa G la Cupa Mondială, cu Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Conflict militar între Statele Unite și Iran, chiar înainte de Cupa Mondială ce va avea loc în vară

Conflictul deschis între Iran și Statele Unite ale Americii, declanșat la 28 februarie 2026, are la bază o serie de motive strategice și de securitate care au escaladat rapid. Atacul aerian coordonat al SUA și Israel asupra Iranului, denumit de oficialii americani „Operațiunea Epic Fury”, a vizat în mod explicit capacitățile militare și infrastructura critică iraniană, pe fondul divergențelor privind programul nuclear și dezvoltarea rachetelor balistice ale Teheranului.

ADVERTISEMENT
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență...
Digisport.ro
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump

Tensiunile militare și politice recente pot avea implicații semnificative și în sfera sportivă, în special asupra fotbalului internațional. Cu FIFA deja monitorizând evoluția situației, competițiile la nivel global, inclusiv Cupa Mondială din 2026, pot fi afectate în cazul în care siguranța echipelor, oficialilor și suporterilor nu poate fi garantată.

Iran, calificată la turneul final, ar putea întâmpina dificultăți legate de călătorie, obținerea de vize sau disputarea de meciuri considerate „acasă” pe teren propriu, ceea ce ar putea impune decizii fără precedent privind relocarea de partide sau ajustarea calendarului competițional.

ADVERTISEMENT
Dennis Man, un nou gol în Olanda. Românul a marcat în Heracles –...
Fanatik
Dennis Man, un nou gol în Olanda. Românul a marcat în Heracles – PSV și este în formă mare înaintea barajului din luna martie cu Turcia. Video
Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Leeds – Manchester City se...
Fanatik
Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Leeds – Manchester City se joacă acum. „Cetățenii”, aproape de victorie în ultimul meci al zilei
SuperLiga, live blog etapa 29. Farul – CFR Cluj 0-2. Start în repriza...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 29. Farul – CFR Cluj 0-2. Start în repriza secundă!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Decizia statului român l-a scârbit pe Lăcătuș: 'Să primească Ienei din cauza decesului...
iamsport.ro
Decizia statului român l-a scârbit pe Lăcătuș: 'Să primească Ienei din cauza decesului lui Duckadam mi se pare oribil, groaznic!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!