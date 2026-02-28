Țara calificată la mondiale care a amenințat cu tortura familiile fotbaliștilor. Ce erau obligați să facă jucătorii care au intrat pe teren

ADVERTISEMENT

Iranul se confruntă cu mari probleme, din toate punctele de vedere, asta după ce Statele Unite ale Americii și Israel au lansat o operațiune militară împotriva regimului de la Teheran. Naționala de fotbal nu este nici ea scăpată de situații de-a dreptul neplăcute.

Amenințări pentru naționala de fotbal a Iranului

Iran a reușit calificarea la turneul final ce va avea loc în această vară, însă jucătorii în loc să primească aprecieri au fost amenințați de către regimul de la Teheran. Se pare că totul a pornit de la refuzul fotbaliștilor de a cânta imnul la partida amicală cu Anglia, din luna noiembrie a anului trecut.

Jucătorii au vrut să fie solidari cu populația care protesta împotriva conducătorilor țării și a politicii existente. Se pare că sportivii chiar au avut o întâlnire cu membrii Corpului Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC) în care au existat discuții dure, soldate cu amenințări la adresa fotbaliștilor și a famililor acestora. Se pare că inclusiv selecționerul naționalei, fostul tehnician de la Real Madrid, Carlos Queiroz, a fost la discuții cu oficialii statului pentru a încerca să detensioneze situația, notează presa locală.

Acest lucru s-a întâmplat și la următorul meci amical, cu Țara Galilor, jucătorii au cântat imnul.

Iran este în Grupa G la Cupa Mondială, cu Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Conflict militar între Statele Unite și Iran, chiar înainte de Cupa Mondială ce va avea loc în vară

, declanșat la 28 februarie 2026, are la bază o serie de motive strategice și de securitate care au escaladat rapid. Atacul aerian coordonat al SUA și Israel asupra Iranului, denumit de oficialii americani „Operațiunea Epic Fury”, a vizat în mod explicit capacitățile militare și infrastructura critică iraniană, pe fondul divergențelor privind programul nuclear și dezvoltarea rachetelor balistice ale Teheranului.

și politice recente pot avea implicații semnificative și în sfera sportivă, în special asupra fotbalului internațional. Cu FIFA deja monitorizând evoluția situației, competițiile la nivel global, inclusiv Cupa Mondială din 2026, pot fi afectate în cazul în care siguranța echipelor, oficialilor și suporterilor nu poate fi garantată.

Iran, calificată la turneul final, ar putea întâmpina dificultăți legate de călătorie, obținerea de vize sau disputarea de meciuri considerate „acasă” pe teren propriu, ceea ce ar putea impune decizii fără precedent privind relocarea de partide sau ajustarea calendarului competițional.