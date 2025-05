Țara care a ajuns de la bogăție la sărăcie lucie. Cea mai mare parte a populației se confruntă cu diabet, obezitate, alcoolism, mulți oameni trăiesc înconjurați de gunoaie

Undeva departe de Europa, probabil în cel mai îndepărtat loc de continentul nostru, se află țara care a trecut prin transformări dramatice în ultimele decenii. Această așezare a făcut nedorita tranziție de la bogăție la sărăcie într-o perioadă relativ scurtă de timp.

Cum a trecut țara din Pacificul de Sud de la bogăție la sărăcie în doar câteva decenii

”Eroul” negativ din povestea noastră este Nauru, un stat cunoscut oficial ca Republica Nauru. Vorbim de o țară insulară în teritoriul micronezian al Pacificului de Sud. Nu are capitală, iar Guvernul este la Yaren. Cel mai apropiat vecin este Insula Banaba din Republica Kiribati, 300 km la est.

Nauru se evidențiază din lume, având o suprafață de doar 21 km pătrați, cea mai mică republică independentă și singurul stat din lume fără o capitală desemnată oficial.

Micuța țară de la capătul lumii a fost locuită inițial de micronezieni și polinezieni. Ulterior, Nauru a fost anexată şi transformată în colonie de către Germania la sfârșitul secolului al XIX-lea.

A revenit apoi ca teritoriu sub mandatul Ligii Națiunilor administrat de Australia, Noua Zeelandă și Marea Britanie, în timpul Primului Război Mondial. În Al Doilea Război Mondial, insula a fost ocupată de către Imperiul Japonez, iar apoi a intrat din nou sub sub mandatul Ligii Națiunilor.

Un an de referință din istoria Nauru este 1968. Atunci, Nauru și-a câștigat independența, devenind o adevărată putere economică. Dacă vă întrebaţi cum a reuşit să facă acest lucru o ţară atât de mică, răspunsul este unul simplu: a avut resurse. Folosim la timpul trecut acest verb pentru că resursele s-au terminat, iar acest lucru a avut un impact devastator asupra insulei.

Nauru, în topul mondial al veniturilor pe cap de locuitor. Salariul mediu pe insulă era de patru ori mai mare decât în SUA

”Epoca de aur” din Nauru a fost după anii 1970. După ce țara a obținut independența, oamenii au devenit rapid extrem de bogați. Prin anii ’70, salariul mediu pe insula Nauru era de patru ori mai mare decât în SUA. Locuitorii aveau sume uriașe de bani. De exemplu, când cetățenilor li se strica mașina, pur și simplu o aruncau și își luau alta nouă.

La originea acestei vieți de lux au stat veniturile din exploatarea fosfaților, sau guano. Aceste exporturi au adus Nauru pe unul dintre primele locuri din Pacific în ceea ce privește standardul de viață.

Republica Nauru a urcat în scurt timp în topul mondial al veniturilor pe cap de locuitor. Cei care aveau terenuri primeau redevențe uriașe. Mulți dintre localnici preferau să stea fără un loc de muncă, întrucât veniturile generate din minerit erau mai mult decât decente.

În prezent, cea mai mare mare a populației Nauru se confruntă cu diabet, obezitate, alcoolism. Mulți oameni trăiesc înconjurați de gunoaie

Până spre finalul secolului al XX-lea, depozitele de guano de pe insulă s-au epuizat. Veniturile populaţiei s-au micşorat dramatic, iar o criză economică severă a lovit ţara, ducând-o în pragul falimentului la începutul secolului următor.

Astăzi, dacă excludem solicitanții de azil, aproximativ 10.000 de oameni locuiesc acum în Nauru. Aproape toate alimentele sunt importate; chiar și apa dulce este transportată atunci când instalația de desalinizare nu reușește să satisfacă nevoile.

Alimentele procesate și conservate constituie o mare parte dintr-o dietă bogată în sare, zahăr și ingrediente artificiale. Nauru are una dintre cele mai mari rate de obezitate din lume, peste două treimi dintre bărbații din Nauru și , precum și una dintre cele mai mari rate ale fumatului.

De asemenea, aproximativ un sfert dintre adulții din Nauru suferă de diabet. Alcoolismul este, de asemenea, o uriașă problemă în țară, contribuind la violența domestică și la infracțiuni frecvente legate de conducerea sub influența alcoolului, chiar dacă toate drumurile țării acoperă doar 30 de kilometri.