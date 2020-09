Țara care a anunțat un nou record global al infectărilor cu Covid-19: peste 90 de mii de cazuri în ultima zi

India, cea mai afectată țară de pandemia de coronavirus din ultima perioadă a anunțat un nou record global al infectărilor cu Covid-19: peste 90 de mii de cazuri în ultima zi.

Anunțul vine la doar 24 de ore după ce, tot această țară din Asia, raportase un total uriaș de 86.432 de noi contaminări.

Ulterior, aflată pe un trend ascendent al epidemiei interne, India a anunțat 90.633 de cazuri, iar drumul până la 100.000 de mii de îmbolnăviri pare o chestiune de zile.

India a raportat duminică peste 90.000 de cazuri noi de infectări cu coronavirus, record în lume, potrivit datelor Ministerului Sănătății, scrie Reuters.

Mai exact, 90.632 este numărul exact de cazuri noi raportate în ultimele 24 de ore, în timp ce numărul deceselor a crescut cu 1.065, ajungând la 70.626.

După cele patru zile consecutive cu peste 80 de mii de cazuri, este de așteptat ca India să depăşească Brazilia în cursul zilei următoare şi să devină a doua cea mai afectată ţară din lume prin prisma numărului total de infectări după SUA, unde au fost confirmate 6,4 milioane de cazuri şi aproape 193.000 de decese.

Peste 4 milioane de infectați în India

În ultimele două zile, după raportările de 86.000 și 90.000 de cazuri noi, totalul cazurilor de coronavirus din India a ajuns la 4,1 milioane şi aproximativ 3,2 milioane de persoane s-au vindecat până acum, arată datele guvernamentale.

Oficialii din Ministerul Sănătății au declarat că ţara a atins al doilea val de pandemie în unele zone şi că numărul cazurilor a crescut pentru că se fac mai multe teste şi au fost reduse restricțiile de circulaţie publică.

În acest moment, rata de mortalitate a cazurilor Covid-19 a scăzut la 1,72 la sută. În India există 862.320 de cazuri active de infecție cu coronavirus, care reprezintă 20,96% din numărul total de cazuri, arată datele.

Din datele specialiștilor sanitari din India, pandemia nu se va încheia în acest an întrucât noul coronavirus s-a răspândit din marile oraşe în alte zone ale ţării, a declarat Randeep Guleria, directorul All India Institute of Medical Sciences din New Delhi, într-un interviu acordat postului India Today TV.

48.511.515 de teste Covid-19 s-au efectuat în India de la startul pandemiei

Astfel, deşi India a înregistrat cel mai mare număr de cazuri zilnice de coronavirus raportate pe plan global în ultima lună, Guvernul de la New Delhi doreşte să redeschidă companiile şi întreprinderile locale pentru a relansa economia naţională, afectată de pandemia de Covid-19.